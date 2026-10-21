Partido Verde promueve economía circular para más de seis mil empresas del plástico

Debido a la importancia de avanzar hacia una industria más sostenible con respecto al uso de plásticos, el Partido Verde, resaltó los cambios que deberán implementar más de 6 mil empresas en sus procesos de producción y manejo de residuos.

Además, destacó la relevancia de la Ley General de Economía Circular la cual tiene el propósito de disminuir el impacto ambiental de las actividades productivas y así fomentar un uso responsable de los recursos.

La Ley General de Economía Circular fue promovida por el Partido Verde en la Cámara de Diputados y posteriormente aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2026.

La reforma contempla medidas para extender la vida útil de los productos, disminuir los residuos y facilitar su reciclaje. Asimismo, establece responsabilidades compartidas entre la Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Por su parte, la industria del plástico enfrenta dificultades relacionadas con la falta de infraestructura, capacidades técnicas y reglamentación necesaria para cumplir con las nuevas disposiciones puestas por la Ley General de Economía Circular.

De acuerdo con especialistas y empresarios del décimo Congreso Técnico de la Asociación Nacional de Industrias de Plástico (ANIPAC), las empresas micro y pequeñas presentaran un reto adicional para su adaptación a las nuevas disposiciones.

Frente a esto, el Partido Verde reafirma su compromiso de seguir respaldando iniciativas que fortalezcan las capacidades técnicas del sector, promuevan el aprovechamiento de los residuos y fomenten prácticas de producción sostenibles que contribuyan a la protección del medio ambiente.