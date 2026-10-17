Partido Verde pide aplicar reforma contra el maltrato animal tras rescate en Iztapalapa

Para garantizar el cumplimiento de la reforma constitucional que cuida y protege a los animales, el Partido Verde, hizo un llamado para garantizar el cumplimiento de la misma.

Dicha reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del mismo año.

La reforma constitucional plantea la protección de los animales ante el maltrato, esto luego del rescate de más de 40 perros y gatos que se encontraban hacinados en un inmueble en Iztapalapa.

Por su parte, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), a principios de octubre, constató las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban los animales. Asimismo, la alcaldía Iztapalapa ofreció apoyo para su traslado, también informó que trabaja en coordinación con AGATAN y organizaciones protectoras independientes para continuar con las labores de esterilización y resguardo.

Finalmente, el Partido Verde, subrayó la importancia de que, la reforma constitucional que promovió, sea traducida a medidas concretas para prevenir el maltrato animal. Igualmente, destacó el compromiso que tiene para continuar respaldando las propuestas que permitan combatir la crueldad y mejorar las condiciones de protección y bienestar de los animales.