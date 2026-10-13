PAN exige al Gobierno Federal entregar recursos pendientes a municipios del país

La diputada Kenia López Rabadán advirtió que la modernización catastral y el uso de plataformas digitales no deben convertirse en una vía para quitar a los municipios el control del impuesto predial.

“Todo México debe evitar que la Federación se robe el impuesto predial que les pertenece a los municipios”, afirmó la legisladora panista, al defender la autonomía financiera de los ayuntamientos y exigir que se respete el artículo 115 constitucional, que establece sus atribuciones.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, acompañada por alcaldes del PAN que exigieron al Gobierno Federal entregar recursos pendientes a los gobiernos locales, López Rabadán sostuvo que la actualización tecnológica no debe traducirse en una mayor concentración de facultades y recursos federales, sino respetar la administración municipal de este gravamen.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, acusó al gobierno de Morena de concentrar recursos y reducir fondos para los servicios públicos municipales.

“No venimos a que nos den un peso más, venimos a que nos cumplan lo que nos deben”, señaló, por su parte, el alcalde de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Daniel Carrillo, al demandar apoyo para enfrentar los adeudos de estados y municipios, que ascienden a más de 50 mil millones de pesos.

Los panistas plantean modificar gradualmente la Ley de Coordinación Fiscal para elevar de 20 a 22 por ciento la proporción de recursos distribuida a estados y municipios, además de recurrir al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas para compensar pérdidas en participaciones.