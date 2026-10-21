Pablo Lemus logra acuerdo histórico con la federación para garantizar la calidad de agua en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, mediante un video publicado en sus redes sociales, dio a conocer acerca de las nuevas obras que se realizaran para mejorar la infraestructura del sistema hídrico de Jalisco.

Durante su mensaje, el gobernador, informó que las obras tienen como finalidad asegurar una mejor calidad de agua para los Jaliscienses.

Además, Pablo Lemus, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por haber escuchado su propuesta y contribuir a darle forma, así como por respaldar al estado con recursos para obras de infraestructura que ayudarán a resolver el problema de la mala calidad del agua.

También explicó que las obras de infraestructura de saneamiento y potabilización a corto plazo estarán a cargo del Gobierno del Estado, mientras que las de largo plazo serán realizadas por el Gobierno Federal.

Para finalizar, informó que las obras a cargo del Gobierno de Jalisco representarán una inversión de entre 10 mil y 12 millones de pesos y que el tiempo estimado para su realización será de corto y medio plazo, mientras que las obras a cargo del Gobierno Federal tendrán una duración de entre dos y tres años.