“No tengo derecho a fallarles”: Pedro Haces Lago anuncia su registro a la coordinación de Tlalpan

Pedro Haces Lago, diputado local de Morena, anunció su registro para participar en el proceso interno de su partido y convertirse en el próximo Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tlalpan.

"Por eso quiero decirles algo, no tengo derecho a fallarles, no tengo derecho a fallarle a la señora que espera que tapen un bache frente a su casa, al joven que busca una oportunidad para salir adelante, al productor que trabaja la tierra desde antes de que salga el sol, ni a las madres que todos los días hacen hasta lo imposible por sus hijos, porque Tlalpan es mucho pueblo”, mencionó.

Además, subrayó la importancia del trabajo de campo y de como este es la calve para entender y resolver las necesidades de los vecinos. Asimismo, indicó que Tlalpan necesita de una articulación cercana entre la ciudadanía y sus representantes para así poder demostrar todo el potencial de la demarcación.

Durante el anuncio estuvo acompañado por diferentes diputados locales, entre ellos Luis Chávez García y Alberto Vanegas Arenas, así como de representantes de distintos pueblos y colonias de la alcaldía.

Para finalizar, el legislador de Morena realizó un llamado para fortalecer la inclusión de la demarcación, e hizo hincapié en la riqueza cultural, natural y comunitaria con la que se cuenta en la alcaldía. Además, reafirmo su compromiso de seguir dialogando con las familias tlalpanenses para consolidar un proyecto incluyente de bienestar social.