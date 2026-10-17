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“No tengo derecho a fallarles”: Pedro Haces Lago anuncia su registro a la coordinación de Tlalpan

Haces Lago reafirmó su compromiso de seguir trabajando desde el territorio para atender las demandas prioritarias de los pueblos, barrios y colonias de la alcaldía.

Por: Manuel Rodríguez

El diputado local de Morena enfatizó que Tlalpan es "el gigante dormido del sur" y que la demarcación requiere reconciliación, justicia social y oportunidades.
El diputado local de Morena enfatizó que Tlalpan es "el gigante dormido del sur" y que la demarcación requiere reconciliación, justicia social y oportunidades.Excélsior

Pedro Haces Lago, diputado local de Morena, anunció su registro para participar en el proceso interno de su partido y convertirse en el próximo Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tlalpan.

"Por eso quiero decirles algo, no tengo derecho a fallarles, no tengo derecho a fallarle a la señora que espera que tapen un bache frente a su casa, al joven que busca una oportunidad para salir adelante, al productor que trabaja la tierra desde antes de que salga el sol, ni a las madres que todos los días hacen hasta lo imposible por sus hijos, porque Tlalpan es mucho pueblo”, mencionó.

Además, subrayó la importancia del trabajo de campo y de como este es la calve para entender y resolver las necesidades de los vecinos. Asimismo, indicó que Tlalpan necesita de una articulación cercana entre la ciudadanía y sus representantes para así poder demostrar todo el potencial de la demarcación.

Durante el anuncio estuvo acompañado por diferentes diputados locales, entre ellos Luis Chávez García y Alberto Vanegas Arenas, así como de representantes de distintos pueblos y colonias de la alcaldía.

Para finalizar, el legislador de Morena realizó un llamado para fortalecer la inclusión de la demarcación, e hizo hincapié en la riqueza cultural, natural y comunitaria con la que se cuenta en la alcaldía. Además, reafirmo su compromiso de seguir dialogando con las familias tlalpanenses para consolidar un proyecto incluyente de bienestar social.

“Hay que reconocerlo. Nos hemos alejado de algunos sectores de la población, en especial de las clases medias, y es momento de volver a encontrarnos, de escucharnos y de trabajar juntos. ¡Porque todas y todos hacemos Tlalpan!”, sostuvo.

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