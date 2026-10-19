Ninguna mujer que lucha contra el cáncer estará sola en Tamaulipas: Américo Villarreal

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó de manera contundente que ninguna mujer en la entidad que enfrente esta enfermedad estará sola ni quedará al margen de los servicios de salud.

Durante la Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera, celebrada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, el mandatario subrayó que la protección de la vida y el bienestar de las mujeres son prioridades fundamentales de su administración.

Villarreal Anaya advirtió que el cáncer representa un desafío tanto médico como social que impacta severamente a las familias. Por ello, convocó a consolidar una sociedad humanista y solidaria que garantice el acceso oportuno a diagnósticos tempranos y tratamientos especializados.

No debemos permitirnos eso en una sociedad humanista y solidaria que busca siempre el bienestar y la oportunidad de vida para cada uno de sus integrantes”, expresó el gobernador, al subrayar la responsabilidad colectiva de proteger la salud de las mujeres.

Asimismo, destacó la importancia de extender estos servicios a comunidades rurales y zonas históricamente desatendidas, aprovechando las herramientas tecnológicas para incrementar las posibilidades de recuperación bajo la consigna: “Que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera”.

Américo Villarreal, gobernador Tamaulipas Especial

Por su parte, el secretario de Salud estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que actualmente más de 7 mil 100 pacientes oncológicos reciben atención integral en la entidad, manteniéndose garantizado el abasto de medicamentos e insumos.

Reveló que en 2026 el Centro Oncológico de Tamaulipas ha brindado 7 mil 429 consultas —de las cuales el 52% corresponde a cáncer de mama— y ha realizado 1,407 sesiones de quimioterapia, de las que el 43% fue destinado a combatir este padecimiento.

Además, resaltó que 457 mujeres han recibido el alta médica tras vencer la enfermedad.

El funcionario explicó que la Estrategia Estatal de Cáncer de la Mujer, implementada en junio pasado, tiene como meta diagnosticar más del 60% de los casos de cáncer de mama en etapas tempranas y asegurar que más del 80% de las pacientes concluyan su tratamiento multimodal.

Este plan incluye también acciones preventivas contra el cáncer cervicouterino, como la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y pruebas de tamizaje.

En materia de infraestructura y tecnología, el gobernador enfatizó la modernización de los servicios hospitalarios con la incorporación de equipos de tomografía, resonancia magnética y medicina nuclear.

Entre los avances principales, destacó el reemplazo de la antigua tecnología de cobalto por un acelerador lineal en el Centro Oncológico de Tamaulipas, además de proyectos de radioterapia en Ciudad Victoria y Ciudad Madero.

De igual manera, se reconoció el trabajo del personal médico en jornadas comunitarias que emplean dispositivos portátiles iBreastExam, los cuales han permitido realizar más de 70 mil tamizajes en la presente administración, identificando mil 868 casos que requirieron seguimiento y detectando a 64 mujeres a tiempo.

El evento contó con la presencia de Teresa Ramos Arreola, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud federal, quien respaldó las acciones emprendidas en la entidad e hizo un llamado a las tamaulipecas a practicarse sus estudios preventivos periódicamente para salvaguardar su vida.