Nace el nuevo registro nacional de inmuebles; envían reforma al ejecutivo

El pleno del Senado de la República avaló crear la Clave Única Catastral para registrar en una sola plataforma todos los inmuebles del país, lo que la oposición advierte como la puerta a un “predialazo” que afectará a municipios y ciudadanos.

Aunque morenistas, petistas y verdecologistas negaron constantemente que esta reforma sea la base para que después se aumente el cobro por predio, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alertaron que esta plataforma arrebata de facto facultades a los municipios para decidir los criterios del registro de propiedades y pagos del predial, que es uno de sus principales ingresos.

Además, consideraron que generará una revaloración de propiedades que se traducirá en el aumento del predial. Incluso, la verdecologista Maki Ortiz aceptó que puede ser la antesala para cobrar el valor justo del impuesto.

“Ojalá podamos lograr que esta plataforma, que ahora es de información, luego sea una plataforma en donde se pueda realmente estar seguro que los precios no se modifican y que se acercan los valores catastrales a los valores comerciales, para que se paguen los impuestos justos del predial”, dijo.

En tanto, el panista Mario Vázquez señaló que la reforma no aclara los límites de la incidencia en las facultades de los municipios ni cómo debe de respetarse el artículo 115 constitucional, que establece que el impuesto predial o los ingresos inmobiliarios son específicamente parte de la hacienda municipal.

El decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su entrada en vigor.

Nace Clave Única para propiedades; es predialazo, alerta la oposición

Oposición advierte invasión de facultades a los municipios y alza en impuestos inmobiliarios, mientras el oficialismo descarta afán recaudatorio.

El pleno del Senado avaló la creación de la Clave Única Catastral, que es el registro de las casas, departamentos, terrenos, bodegas, naves industriales, plantas de producción, talleres, locales comerciales, templos, escuelas y centros culturales de todo el país en una plataforma nacional que, de acuerdo con la oposición es la puerta a un “predialazo” que afectará a los municipios y a los ciudadanos.

Desde el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, los senadores alertaron que la plataforma federal que operará como un módulo de gestión del predial y pagos digitales, arrebata de facto la facultad constitucional de los municipios para decidir los criterios del registro de propiedades y pagos del predial, que es uno de sus principales ingresos, amén de que generará una revaloración de propiedades que se traducirá en el aumento del predio.

Los morenistas, los petistas y los verdeecologistas negaron constantemente que esta reforma abra la puerta a violentar el artículo 115 Constitucional o que sea la base para que después se aumente el predio; sin embargo, la verdeecologista Maki Ortíz aceptó que puede ser la antesala para cobrar el valor justo del predial.

“Ojalá podamos lograr que esta plataforma, que ahora es de información, luego sea una plataforma en donde se pueda realmente estar seguro que los precios no se modifican y que se acercan los valores catastrales a los valores comerciales, para que se paguen los impuestos justos del predial”, aseguró.

El panista Mario Vázquez dijo que la reforma “no deja con claridad establecido cuál es el límite, el alcance de este esfuerzo nacional hacia los municipios, y cómo debe de respetarse el artículo 115 constitucional, que establece con claridad que el impuesto predial o los ingresos inmobiliarios son específicamente parte de la hacienda municipal.

“Eso está totalmente establecido en el 115. Y los ayuntamientos requieren ese recurso, no al predialazo, no a ninguna decisión posterior que se apropie del impuesto predial y afecte a los municipios”, expresó el panista.

La nueva ley tendrá efectos sobre el pago del predio que hacen los ciudadanos, de acuerdo con los senadores de oposición.

“No queremos que esto sea utilizado como pretexto por la Federación para invadir atribuciones que no son propias de la Federación, que corresponden al ámbito local incrementar impuestos inmobiliarios como el predial y otros impuestos inmobiliarios que tendrán también como consecuencia el incremento de las rentas a quienes tengan el carácter de inquilinos”, dijo la también panista Guadalupe Murguía.

El priista Gabriel Elizondo destacó que “esta ley debe respetar las atribuciones de los ayuntamientos y de reconocer las distintas capacidades económicas que tienen los municipios.

“Por otro lado, aunque esta ley no aumenta directamente el impuesto predial, una eventual modificación en los valores catastrales puede traducirse en mayores cobros a las familias mexicanas”, dijo.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, y Carolina Viggiano, del PRI, hablaron de “predialazo”, porque esta reforma es la antesala que permitirá aplicar el plan que promueven por el momento en el Valle de México, para que el predio se cobre en función del valor comercial.

“Ya basta de que los morenistas se quieran enriquecer a costa de los mexicanos. Aparte, tengo una duda, a los morenistas les salen muchas propiedades que se las regalan sus abuelitos, que son herencias, que son regalos o bien que compran el metro cuadrado a centavos, a ver cómo le van a hacer para pagar el predial”, planteó la priista Anabell Ávalos.

El decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su entrada en vigor.