Mara Lezama cambia la historia del transporte en Cancún

Hay buenas noticias para los cancunenses en materia de traslados porque se incorporaron 100 autobuses híbridos al Sistema de Movilidad del Bienestar del Quintanarroense, MOBI.

La gobernadora en esa entidad, Mara Lezama Espinosa les dio el banderazo de salida a las nuevas unidades que atravesarán 118 mil 911 viviendas, 225 escuelas y 9 mil 963 unidades económicas.

Los autobuses conformarán cuatro nuevas rutas: Ruta 17; Villas del Mar 3-KM 0; Villas del Mar 3–Puente Nichupté; y La Rehoyada–Zona Hotelera.

La apertura de las nuevas rutas significa pasar de 38 a 138 unidades MOBI en la ciudad, con lo cual se fortalece la movilidad en toda la zona y se moderniza su flota.

Con esta medida, dijo la gobernadora, uno de cada cuatro autobuses de transporte público de Cancún formará parte de MOBI.

La apertura de las nuevas rutas significa pasar de 38 a 138 unidades MOBI en la ciudad, con lo cual se fortalece la movilidad en toda la zona y se moderniza su flota. Especial

Su incorporación está prevista de manera escalonada durante el último trimestre de 2026, con recorridos de entre 45 y 75 kilómetros, dependiendo de cada trayecto.

Un dato importante para los usuarios de estos caminos es el de que durante la primera semana el servicio será gratuito para todos los pasajeros en uno de los destinos turísticos mundiales más buscados por los viajeros.

Además, para finales del 2026, se contemplan dos nuevas rutas.

"Los recorridos acercarán el transporte público a puntos estratégicos para la vida cotidiana de Cancún: hospitales del IMSS, planteles educativos, el centro de la ciudad, Puerto Cancún y la Zona Hotelera; centros comerciales como Plaza Las Américas, Plaza Kukulkán, La Isla y Plaza Caracol; así como la Terminal ADO, Parque Km 0, Puente Nichupté, Playa Tortugas, Parque Kabah y otros sitios de alta afluencia", se informò este lunes 05 de octubre.