Leticia Ramírez Amaya continua con avances del programa Salud Casa por Casa
Leticia Ramírez Amaya, mediante un comunicado en sus redes sociales, informó sobre los avances que se han presentado con el programa “Salud Casa por Casa”.
Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar de México, en su comunicado dio a conocer sobre el seguimiento a los avances del programa Salud Casa por Casa.
La secretaria mencionó el compromiso y la entrega que se le ha brindado a los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
Además, informó que el programa favorece a la justicia social a la vez que la fortalece, contribuyendo a que personas de la tercera edad y con discapacidad puedan recibir con facilidad los servicios de salud de la mejor forma posible.
Finalmente, reiteró el compromiso y el amor que han dado al pueblo y agradeció a todos por su participación y trabajo diario.