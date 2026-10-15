Leticia Ramírez Amaya continua con avances del programa Salud Casa por Casa

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar de México, en su comunicado dio a conocer sobre el seguimiento a los avances del programa Salud Casa por Casa.

La secretaria mencionó el compromiso y la entrega que se le ha brindado a los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

Además, informó que el programa favorece a la justicia social a la vez que la fortalece, contribuyendo a que personas de la tercera edad y con discapacidad puedan recibir con facilidad los servicios de salud de la mejor forma posible.

X: @Letamaya

Finalmente, reiteró el compromiso y el amor que han dado al pueblo y agradeció a todos por su participación y trabajo diario.