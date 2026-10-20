Impulsa Clara Brugada nuevo modelo de justicia para resolver conflictos y construir paz

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, una estrategia que busca prevenir que los conflictos cotidianos escalen a situaciones de violencia mediante mecanismos de atención temprana y reconstrucción de la convivencia comunitaria.

La mandataria explicó, durante la conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que la propuesta plantea fomentar responsabilidad para quienes comenten infracciones y así evitar su reincidencia.

“Queremos pasar de una justicia que castiga después, a una justicia que previene antes”, indicó Brugada Molina

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A su vez, explicó que con respecto a la atención de conductas de baja gravedad podrán ser atendidos por la vía cívica bajo ciertas condiciones, siempre que no exista violencia física o circunstancias graves. Aclaró que la propuesta no modifica el Código Penal ni elimina la posibilidad de acudir al Ministerio Público.

La propuesta incluye jornadas itinerantes de justicia cívica, medidas comunitarias y programas de prevención de la violencia, resolución pacífica de conflictos, atención psicológica y prevención de adicciones, además de acciones para facilitar el acceso a oportunidades educativas y laborales.

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Brugada Molina anunció que el Gobierno de la Ciudad de México destinará recursos, a partir del próximo año, para mejorar las instalaciones de los juzgados cívicos y así fortalecer su operación e incorporar personal especializado.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para discutir la iniciativa y avanzar en la transformación de la justicia cívica.

“Que cada conflicto resuelto, sea una violencia evitada; que cada acuerdo entre la comunidad, sea un paso hacia la convivencia. Y que cada barrio se convierta en un territorio de paz”, dijo.

La propuesta también considera una vía cívica para determinados casos de robo de bajo valor, sin violencia ni reincidencia, así como audiencias públicas y orales para escuchar a las partes y establecer medidas de atención que contribuyan a evitar la reincidencia.