Fortalece Gobierno de Jalisco movilidad, infraestructura y espacios para desarrollo infantil

Como parte de las acciones encabezadas por Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, encabezó la entrega de seis vehículos a municipios de las regiones Sur y Sureste para facilitar el traslado de los estudiantes. Además, se presentaron las acciones para mejorar los ingresos norte y sur del municipio.

Para el ingreso norte, se ejecutó una obra complementaria con concreto hidráulico en una superficie de 525 metros cuadrados. También, se anunció el inicio de trabajos para la intervención del ingreso sur, que consistirá en la pavimentación de mil 950 metros cuadrados de superficie.

Dichas intervenciones cuentan con una intervención conjunta que supera los 21 millones de pesos, a través del Fondo Común concursable para la infraestructura (FOCOCI). Por su parte el gobernador dio a conocer que se rehabilitará la infraestructura de las escuelas, esto mediante el Fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (FINEDUC).

“Con esto, Tecalitlán le va a dar la bienvenida a los visitantes que quieren venir a escuchar los sones del mariachi”, indicó el Gobernador de Jalisco.

Añadió que el Gobierno del Estado complementa apoyos para los municipios con acciones como la entrega de nuevas ambulancias y patrullas, así como unidades complementarias para el transporte escolar.

Los vehículos serán destinados a los municipios de Jocotepec, Tonila, Tecalitlán, Tuxcueca, Valle de Juárez y Tamazula de Gordiano. Especial

“Lo mismo hacemos con los demás municipios, les estamos entregando sus unidades para que se puedan mover a las y los estudiantes”, subrayó Lemus Navarro.

“Estas niñas y niños que ya saben tocar, y lo hacen muy bien, un instrumento musical, nunca, nunca van a tocar un arma de fuego. Van a ser gente de bien. Buscamos, a través de la música, fomentar los valores también para nuestras niñas y niños y qué mejor lugar que Tecalitlán”, mencionó el Gobernador del Estado.

En lo que respecta a salud, Lemus Navarro, informó que comenzará la donación de un terreno al Gobierno del Estado, donde será construido el Centro de Salud ampliado, así como la entrega de un cheque simbólico por 10 millones de pesos.

La obra entrará en los proyectos del ejercicio presupuestal 2027. Especial

“A mí me da mucho gusto esa actitud, Presidenta Brenda (Barriga), de buscar los mecanismos de aportación donde el Municipio pone, piden al Gobierno del Estado, pero ustedes aportan también (…) Hoy vengo a comprometerme para hacer el Centro de Salud ampliado aquí, en Tecalitlán”, ratificó Pablo Lemus.

La alcaldesa de Tecalitlán, Brenda Patricia Barriga López, exteriorizó que el cariño por el municipio que presenta el Gobierno del Estado se refleja en hechos.

“Hoy vienes a entregarnos este nuevo acceso norte, a traer apoyos en materia de transporte, y también a darnos una noticia que nos tiene muy contentos, el arranque de la remodelación de nuestro ingreso sur. Así que solamente puedo decirte, gracias. Gracias por voltear a ver a Tecalitlán, por ayudarnos a seguir transformando nuestro municipio y por aprovechar que estás aquí”, dijo Patricia Barriga.

Para finalizar, la secretaria del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Priscilla Franco Barba, indicó que el Gobierno de Jalisco da el respaldo ante la incertidumbre que muchas veces prevalece a los estudiantes de que lleguen a sus planteles escolares dentro y fuera de Tecalitlán.