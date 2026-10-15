EdoMéx recauda más de 59 mil 600 mdp: con estrategia sin crear nuevos impuestos

El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, confirmó que siguen los trabajos para concluir los contratos de siete PPS y una APP en carreteras y añadió que el gobierno mexiquense no volverá a contratar más deuda y buscará refinancinanciar la que hay para reducir 10 mil millones de pesos.

En su comparecencia ante el pleno del Congreso mexiquense como parte de la Glosa del Tercer Informe de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, resaltó el aumento de ingresos sin crear nuevos impuestos.

La disciplina financiera no se opone a la justicia social, la hace sostenible

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Además, explicó que el Gobierno estatal incrementó los ingresos sin crear nuevos impuestos y redujo la deuda estatal en unos 2 mil 500 millones de pesos.

Flores Jiménez, mencionó que los ingresos totales del sector central ascendieron a unos 362 mil millones de pesos, alrededor de 46 mil millones adicionales. Además, destacó que la aplicación de 28 estímulos fiscales permitió a empresas y familias mexiquenses obtener ahorros de alrededor de 9 mil millones de pesos.

En fiscalización de ingresos federales, el Estado de México pasó del lugar 20 al segundo a nivel nacional y, en eficiencia recaudatoria, del lugar 32 al tercero y suscribió convenios de colaboración administrativa con 111 municipios y reportó una recaudación de 7 mil millones de pesos por impuesto predial, 9 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

El secretario expuso que el Presupuesto de Egresos 2026 contempla 410 mil millones de pesos, con un crecimiento de 5.6 por ciento respecto a 2025 y para obra pública destinaron unos de 20 mil millones de pesos, 12 por ciento más que el año anterior, y para el mejoramiento de vialidades, cerca de 6 mil millones.

El titular de las finanzas mexiquenses dijo que administrar con responsabilidad las finanzas públicas permite atender las necesidades actuales sin comprometer a las próximas generaciones.

Reveló que la dependencia junto a la Consejería Jurídica busca concluir de manera escalonada los siete proyectos carreteros bajo la figura de PPS, y otro más de APP, y descartó contratar nuevos proyectos bajo esos modelos.