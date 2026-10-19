“El cáncer no es sinónimo de muerte”: sobrevivientes llaman a la detección oportuna.

Ante el gobernador Américo Villareal Anaya, distintas voces que han enfrentado el cáncer de mama se hicieron escuchar. “El cáncer no es sinónimo de muerte”, “Gracias por recordarnos que no estamos solas” y “Mientras haya vida hay esperanza”, fueron solo algunos de los testimonios brindados por los asistentes de la conmemoración por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, encabezada por el gobernador de Tamaulipas.

Luego de la Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera, celebrada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Américo Villareal cedió la palabra a pacientes que han superado el cáncer.

Los testimonios mostraron que detrás de cada diagnóstico hay familias, temores y proyectos de vida, pero también oportunidades de recuperación.

Miriam Laura Enríquez, habitante del ejido Las Cruces, contó que el 3 de febrero de 2025 decidió realizarse una detección y mediante una exploración el personal de salud identificó cáncer de mama.

“Nunca imaginé que una jornada que llegó hasta mi comunidad podría hacer una diferencia tan grande en mi vida”, expresó.

Miriam agradeció al gobernador Américo Villarreal por impulsar servicios médicos que llegan a localidades alejadas y reiteró la importancia de no creer que el cáncer de mama es una enfermedad exclusiva de personas mayores.

Por su parte, Hugo César Picazo Hernández compartió una experiencia poco visibilizada: el cáncer de mama también afecta a los hombres. Sin embargo, encontró en la atención médica y el respaldo de su familia razones para seguir adelante.

“Decir cáncer no es sinónimo de muerte, como muchos creen, sino una oportunidad de vida para seguir disfrutando a nuestras familias”, expresó.

Excélsior

Hugo César agradeció al Gobierno del Estado y al sector salud por cubrir los tratamientos que ha recibido, así como al gobernador por fortalecer los servicios oncológicos.

Evangelina Villarreal Chávez, otra paciente, mostró otra dimensión de la recuperación: la reconstrucción mamaria después del cáncer. Reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal, al destacar que estos procedimientos les han permitido recuperar confianza, autoestima y bienestar emocional.

“Gracias por recordarnos que no estamos solas y que existen personas e instituciones dispuestas a acompañarnos”, expresó. Evangelina, quien recibió una reconstrucción de ambos senos después de enfrentar cáncer de mama.

Atención y tratamientos garantizados

Ricardo Gerardo Guerrero Morales, secretario de Salud, informó que Tamaulipas atiende a más de 7 mil 100 pacientes oncológicos, además, indicó que, durante 2026, el Centro Oncológico de Tamaulipas ha brindado 7 mil 429 consultas, de las cuales el 52 por ciento corresponde a cáncer de mama.

También destacó que 457 mujeres han sido dadas de alta y han hecho sonar la campana de la victoria en el Centro Oncológico.

Para finalizar, el gobernador Américo Villarreal reconoció la fortaleza de quienes han enfrentado el cáncer y el compromiso del personal de salud.

El mensaje final de los pacientes fue coincidente: no tener miedo de acudir al médico, aprovechar las jornadas de detección, realizarse los estudios correspondientes y buscar apoyo desde los primeros síntomas.