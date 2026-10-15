Avanza la paridad pero persisten barreras para el poder real de las mujeres: Virginia Magaña

Durante su intervención en el Foro Mundial de Mujeres Parlamentarias, celebrado en Mongolia, la senadora del Partido Verde, Virginia Magaña Fonseca, afirmó en representación de México que la participación política de las mujeres debe traducirse en un verdadero poder de decisión y no limitarse únicamente a ocupar cargos de representación. Ante legisladoras de diversos países, reconoció los avances alcanzados en materia de igualdad de género, al tiempo que advirtió que aún persisten importantes barreras que limitan la influencia femenina en las prioridades de gobierno y en el diseño de las políticas públicas.

La legisladora sustentó su postura en los datos duros que marcan los avances históricos del país, destacando el reconocimiento constitucional de la paridad de género, la integración paritaria de ambas cámaras del Congreso de la Unión y la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República como la primera mujer en ocupar dicho cargo. Asimismo, resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres y las recientes reformas constitucionales sobre igualdad sustantiva, erradicación de la brecha salarial y el derecho a una vida libre de violencia.

A pesar de estas cifras, Magaña Fonseca contrapuso datos que reflejan las brechas pendientes en el ámbito local, donde menos de un tercio de las alcaldías en México están encabezadas por mujeres. Explicó que la violencia política, la carga desigual de las tareas de cuidado y los obstáculos específicos que enfrentan las mujeres indígenas y afromexicanas continúan dificultando su inclusión plena en la vida pública.

Bajo el tema “De la representación a la influencia en los procesos de toma de decisiones”, la senadora instó a las parlamentarias internacionales a incidir activamente en la elaboración de agendas legislativas y en el establecimiento de prioridades. Concluyó que es fundamental fortalecer la cooperación internacional para implementar soluciones efectivas que permitan superar definitivamente los retos en el ejercicio de los derechos políticos.