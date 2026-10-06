Avanza construcción de centros comunitarios “México Imparable” en 45 municipios del país

Jesús Esteva Medina, secretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tiene como objetivo el construir 60 Centros Comunitarios “México Imparable” en el presente año, teniendo contemplada una inversión de 600 millones de pesos.

Las obras ya iniciaron en 45 municipios de 18 entidades y forman parte de la estrategia federal implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dichos centros comunitarios tendrán la capacidad de atender a mil jóvenes cada uno, en los que podrán practicar gratuitamente las disciplinas de fútbol, boxeo, beisbol, basquetbol y atletismo. Además de incorporarse actividades culturales como lectura, música, danza, entre otras relacionadas a las bellas artes.

Las instalaciones también contaran con acompañamiento profesional y apoyo socioemocional para fortalecer la autoestima de los usuarios que lo necesiten.

Los centros comunitarios que ya se construyeron están ubicados en los siguientes municipios: