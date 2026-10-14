Américo Villarreal impulsa desarrollo de Nuevo Laredo con obras, inversiones y nuevos proyectos

Américo Villareal Anaya, gobernador de Tamaulipas, encabezó una gira de trabajo por Nuevo Laredo, donde reafirmó el compromiso de su administración y del gobierno de México con el desarrollo de la ciudad.

Acompañado por la presidenta municipal Carmen Lira Canturosas, el mandatario entregó una nueva escuela primaria, inauguró un puente vehicular en el Libramiento Mex II y puso en funcionamiento el Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario. Con estas obras busca mejorar la movilidad urbana y el acceso de la población al conocimiento científico.

El gobernador confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó la construcción de un nuevo hospital IMSS-Bienestar para Nuevo Ladero, con una inversión estimada de 1,800 millones de pesos.

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También, destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido avanzar en proyectos que fortalecen la infraestructura y amplían las oportunidades de desarrollo para las familias de esta región fronteriza.

“A Nuevo Laredo, a Tamaulipas y a México les está yendo mejor”, afirmó al hacer un balance de las acciones emprendidas por los gobiernos de la transformación y de las perspectivas económicas y sociales para el municipio.

Villareal Anaya sostuvo que Nuevo Laredo cuenta con condiciones favorables para consolidar su crecimiento, gracias a la inversión pública, y el trabajo conjunto entre las autoridades federales, estatales y municipales.

Algunos de los proyectos que destacó fueron la ampliación del Puente de Comercio Mundial, la construcción del tren de pasajeros México-Saltillo-Nuevo Laredo y la próxima conclusión de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales.

“Nuevo Laredo tiene un futuro cierto por el esfuerzo y trabajo que se han hecho en estos gobiernos humanistas y de transformación”, expresó el gobernador al referirse a las oportunidades que se abren para esta ciudad.

Educación, movilidad y ciencia

Por su parte en temas de educación, en la colonia “El Progreso”, inauguró la escuela primaria “Profa. Beatriz Anaya de Villarreal”, construida con una inversión superior a 36 millones de pesos y que beneficiará a 390 estudiantes de tres zonas habitacionales de Nuevo Laredo. Además, Villareal destacó la importancia de la educación pública como instrumento de desarrollo y movilidad social.

Inauguración de la escuela primaria “Profa. Beatriz Anaya de Villarreal” Especial

El gobernador realizó la entrega de diversas obras que buscan mejorar la conectividad, facilitar los desplazamientos en una ciudad caracterizada por su intensa actividad comercial y de transporte y acercar a las nuevas juventudes al conocimiento científico.

Entre dichas obras se encuentran: el puente vehicular del Libramiento Mex II y el Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, obra la cual permitió recuperar 2,200 metros cuadrados para instalar espacios de divulgación científica.

“Hay grandes oportunidades y me da mucho gusto por eso decir que Nuevo Laredo tiene mucha suerte”, expresó, al destacar la vocación de servicio y el compromiso de la alcaldesa con su municipio.

La alcaldesa reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población. Especial

Por su parte, Carmen Lilia Canturosas reconoció el respaldo del gobernador a los proyectos que se desarrollan en Nuevo Laredo y aseguró que la coordinación institucional ha permitido concretar obras de beneficio social.

“Señor gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, lo recibimos con enorme entusiasmo porque sabemos que cada vez que usted nos visita trae consigo buenas noticias, grandes proyectos y beneficios tangibles para nuestra frontera”, manifestó.

Para finalizar su gira, el gobernador reiteró que el desarrollo de Nuevo Laredo forma parte de una estrategia de transformación que articula infraestructura, educación, salud, conectividad y oportunidades económicas, con el respaldo del Gobierno de México y la coordinación de las autoridades municipales.