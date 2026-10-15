De Kyiv a México: el sabor contemporáneo de nuestra identidad

Existe un lenguaje universal que no precisa de diccionarios ni tratados solemnes para tender puentes indestructibles entre civilizaciones: el ritual de congregarse en torno a una mesa compartida. La cocina de un pueblo no es únicamente el compendio de sus ingredientes, aromas y recetas; constituye el mapa íntimo de su geografía, el testimonio indeleble de su arraigo a la tierra y el santuario donde se custodia la memoria colectiva a través de los siglos. En este Café de Kyiv, deseo invitar a los amables lectores a recorrer una dimensión fascinante y profundamente humana de la identidad ucraniana: nuestro patrimonio gastronómico, el valor universal de nuestro emblemático borscht y la encomiable labor de nuestros embajadores culinarios, quienes demuestran al mundo que la tradición más arraigada puede brillar con elegancia, modernidad e innovación sin perder jamás su esencia originaria.

Durante generaciones, la mesa ucraniana ha sido símbolo de hospitalidad fraterna y comunión comunitaria. En el centro de esta cosmovisión se erige el borscht, una creación culinaria de matices infinitos donde el betabel, la col, las hierbas finas y el fuego lento amalgaman historia, calidez y afecto. No existe un sólo rincón de nuestra patria que no atesore su propia variante, transmitida de madres a hijas y de abuelos a nietos como una herencia sagrada. Esta profunda dimensión antropológica fue ratificada por la UNESCO al inscribir la cultura de preparación del borscht ucraniano en su Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial. Aquel reconocimiento no fue un acto meramente testimonial; representó la victoria del derecho internacional sobre los reiterados intentos de apropiación y distorsión imperialista que han pretendido diluir los orígenes ucranianos de nuestras expresiones más entrañables. Proteger el borscht es, en estricto sentido, salvaguardar la soberanía cultural de un pueblo.

Sin embargo, el patrimonio no sobrevive si se confina a vitrinas estáticas o a la melancolía del recuerdo. La verdadera fortaleza de la cultura ucraniana radica en su extraordinaria vitalidad y capacidad de reinvención. En los últimos años, frente a los embates de la agresión armada y los desafíos del exilio o la resistencia interna, ha surgido una generación admirable de cocineros, investigadores gastronómicos y restauradores que fungen como auténticos embajadores culturales de Ucrania. Con audacia estética y rigor profesional, llevan el pulso de la cocina ucraniana contemporánea a las principales capitales del mundo.

Un testimonio elocuente de este renacer llega pronto directamente a México a través de MÜI KYIV, una edición especial de la plataforma MÜI organizada en estrecha colaboración con Casa Paladar, organización UAMX y la Embajada de Ucrania en México. Durante dos jornadas excepcionales, el recinto de Casa Paladar abre sus puertas al chef Volodymyr Yaroslavskyi, copropietario de los prestigiados restaurantes en Kyiv, célebre juez de MasterChef Ukraine y una de las figuras más respetadas y dinámicas de la escena culinaria nacional. Egresado del renombrado Institut Paul Bocuse y con una trayectoria curtida en cocinas internacionales, Yaroslavskyi encarna con maestría la figura del embajador gastronómico contemporáneo.

A través de un menú exclusivo elaborado para su primera visita a México, el chef propone una inmersión donde los ingredientes ancestrales, la memoria afectiva y las técnicas de la cocina ucraniana dialogan con la alta gastronomía global. Esta experiencia demuestra con orgullo que nuestros platos tradicionales no son fósiles del folclore campesino, sino creaciones versátiles, sofisticadas y de vanguardia, capaces de emocionar a los paladares más exigentes. En cada bocado se narra la historia de nuestra tierra fértil y se proyecta la creatividad indómita de una sociedad que, aun en los tiempos más aciagos, no renuncia a la excelencia ni a la belleza.

México es, por antonomasia, el interlocutor idóneo para comprender esta devoción por la cocina como bastión identitario. Con una tradición culinaria milenaria igualmente consagrada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el pueblo mexicano sabe que en el mole, en el maíz nixtamalizado y en los fogones familiares descansa la dignidad y la resistencia histórica de su gente. Tanto en México como en Ucrania, el comensal no es un extraño, es un hermano recibido con generosidad desbordante. Por ello, cuando el público mexicano descubre la riqueza de nuestros sabores, reconoce de inmediato esa misma comunión sagrada de amor por las raíces.

La diplomacia de los sabores nos recuerda que la soberanía también se defiende con el fuego de los fogones y la calidez de la palabra compartida. Mientras el agresor busca arrasar campos agrícolas, saquear cosechas y apagar la vida civil, la cocina ucraniana responde abriendo sus brazos al mundo con luz, sofisticación y alegría de vivir.

Cerrando este espacio deseo un merecido homenaje a las y los chefs, cocineras y promotores culturales que convierten la mesa en un estandarte de dignidad y encuentro. Que el pan compartido y el fuego de nuestras tradiciones continúen hermanando a Ucrania y México en una sola mesa de fraternidad, entendimiento y paz duradera.

*Embajador de Ucrania en México