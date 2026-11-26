Vivir bien y sacar adelante a una familia en México depende hoy, en buena medida, de la geografía. Durante décadas asumimos que el progreso pasaba por mudarse a las tres grandes metrópolis o probar suerte en el norte. Los sueldos promedio respaldaban esa idea, pues los registros formales mostraban ingresos mayores en Monterrey o en la capital. Ese mapa quedó obsoleto ante el encarecimiento urbano y los cambios en la contratación.

Para comprobar qué tanto cambió la geografía del bienestar familiar, pedí a la inteligencia artificial que diseñara una herramienta comparativa. Vamos a llamarle Índice de Presión Económica, Habitacional, Educativa y Laboral o IPEHEL. El ejercicio evalúa 20 zonas urbanas del país, desde grandes centros tradicionales hasta ciudades industriales y destinos turísticos. Las decisiones de mudanza pesan más cuando el costo de vida sube más rápido que los salarios medianos y buscar empleo es incierto.

La construcción del puntaje combina cinco variables concretas en una escala de cero a 100 puntos, donde las cifras más bajas reflejan menor presión para el bolsillo. El núcleo cruza el precio comercial de un departamento de 65 metros cuadrados y las rentas medias contra el ingreso laboral mediano de cada plaza. A esa realidad inmobiliaria se suman la colegiatura mensual en educación básica privada, inflación local acumulada en 10 años y fricción laboral, medida por desocupación, lentitud en la búsqueda de empleo y colocación formal. Al reunir precios, educación y tiempos de contratación en un solo tablero, el índice retrata el desgaste cotidiano de un hogar que busca estabilidad patrimonial y certidumbre laboral.

Los insumos provienen de registros oficiales y referencias de mercado vigentes en 2026. Para los ingresos medianos se tomaron las mediciones trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi y los tabuladores de la Conasami. El costo habitacional cruzó los reportes por metro cuadrado de Banorte, el índice hipotecario de la Sociedad Hipotecaria Federal y las ofertas de Inmuebles24 y Propiedades.com. La trayectoria de los precios al consumidor y el gasto escolar salieron del Índice Nacional de Precios al Consumidor y las estadísticas de la SEP, mientras que la rapidez para emplearse se calculó con tiempos de búsqueda de la ENOE y el Seguro Social.

El resultado rompe lugares comunes. Al considerar el ingreso promedio real, las grandes urbes salen mal paradas. En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey comprar un departamento modesto exige entre 26 y 31 años de sueldo mediano íntegro. Rentar absorbe casi dos ingresos individuales promedio completos, y pagar una escuela particular consume más de la mitad del cheque mensual.

La CDMX cierra en el vigésimo sitio con 71.7 puntos, castigada por su vivienda impagable y búsquedas laborales prolongadas; Guadalajara registra 70.6 y Monterrey 67.2, aliviadas, en parte, por su dinamismo de contratación formal.

En contraste, sobresalen las ciudades medias con vocación industrial y precio del suelo contenido. Saltillo encabeza el balance favorable con 20.8 puntos al unir vivienda accesible y contratación veloz en su clúster automotriz. Le siguen Pachuca, con 25.8; Chihuahua, 26.3; Aguascalientes, 26.7; Toluca, 26.8, y León, 29.4. En el norte y el Bajío, la demanda de técnicos e ingenieros acelera la colocación frente a otras plazas.

Tijuana y Cancún merecen lectura aparte. En la frontera, aunque el salario mínimo eleva el ingreso mediano, la presión inmobiliaria y la inflación la colocan en el décimo puesto con 41.5 puntos, impulsada hacia arriba por su rapidez para emplearse. Cancún ocupa el sitio 15 con 47.7 puntos, atrapado por la dolarización turística y la estacionalidad de sus empleos.

Cualquier familia que busque patrimonio, educación y empleo ágil sin vivir al día encuentra hoy mejores condiciones en ciudades medias industriales que en las viejas metrópolis. El costo de la tierra y las trabas laborales cobraron factura a la búsqueda de una vida sin sobresaltos económicos en nuestras grandes ciudades.