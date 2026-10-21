Del azar, especulaciones y traiciones a la patria

Rara, muy rara, la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado de traición a la patria.

Toda esta historia es producto del azar, en este caso de un accidente automovilístico.

El 19 de abril, dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos murieron junto con dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua cuando la camioneta en la que viajaban cayó a un barranco en la Sierra Tarahumara. Regresaban de un operativo exitoso contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.

El accidente reveló la participación de agentes estadunidenses en operaciones antidrogas en territorio mexicano sin autorización del gobierno federal.

De no haber ocurrido este incidente, nada hubiera pasado. Cosas del destino.

La Presidenta enfureció cuando se enteró de la noticia. Denunció que su gobierno desconocía la presencia operativa de los estadunidenses. Exigió explicaciones a Washington y a Chihuahua, argumentando que se había vulnerado la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Claudia Sheinbaum aclaró que, hasta ese momento, no existían pruebas de que la gobernadora hubiera ordenado el operativo. La propia Maru Campos negó haberlo hecho. Aunque defendió la actuación de las autoridades estatales, reconoció necesario investigar posibles irregularidades. Ordenó crear una unidad especializada para esclarecer los hechos y solicitó la renuncia del fiscal.

La 4T se le fue duro a Campos. Incluso amenazaron con promover un juicio político en su contra.

Por su parte, el panismo cerró filas con su correligionaria. El 30 de mayo, la gobernadora encabezó un acto multitudinario bajo la consigna “Yo con Maru”. Al evento asistieron destacados panistas, entre ellos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Marko Cortés. Los participantes denunciaron una presunta persecución política del gobierno de Morena contra la gobernadora. César Jáuregui, ya exfiscal, encabezó una caravana de simpatizantes panistas en apoyo a Campos que culminó en el evento.

Hasta ese entonces, Campos y Jáuregui parecían unidos frente a las acusaciones del gobierno federal.

En octubre, el panorama cambió radicalmente.

El sábado, agentes estatales detuvieron a Jáuregui por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Jáuregui se declaró inocente. El juez determinó que podía continuar el proceso en libertad, sujeto a medidas cautelares. Acto seguido, al salir del tribunal estatal, la Fiscalía General de la República lo aprehendió por el delito de traición a la patria; lo trasladaron al penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Es obvio que la gobernadora cambió de postura: de proteger a Jáuregui, aunque lo haya despedido, pasó a entregarlo en charola de plata al gobierno federal. Porque nadie puede creer que no haya habido una acción coordinada de los gobiernos estatal y federal para detenerlo primero uno y luego el otro.

Aquí la pregunta central es por qué el cambio de Maru, acción que algunos panistas han calificado de traición.

¿Hubo una negociación entre Campos y Sheinbaum?

Sólo ellas lo saben porque así son las negociaciones políticas: secretas.

Se especula, eso sí, que Jáuregui ya le incomodaba a la gobernadora porque pretendía lanzarse como candidato del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua el año que entra cuando Maru quería en esa posición a su actual secretario de Gobierno, Santiago de la Peña.

También se especula que Jáuregui fue el precio que pidió Sheinbaum a Maru para lanzar a Cruz Pérez Cuéllar como candidato de Morena a la gubernatura del estado en lugar de Andrea Chávez, quien odia a Campos y prometió que, de llegar a gobernar, la metería en la cárcel.

Tomando en cuenta el modus operandi de Morena en elecciones pasadas, también se especula que Maru habría negociado entregar a ese partido la gubernatura de Chihuahua y a Jáuregui a la justicia federal a cambio de impunidad y alguna embajada o consulado.

Agréguese a las especulaciones que Maru habría recibido información de que Jáuregui estaba involucrado con el crimen organizado y no habría tenido de otra más que entregarlo a las autoridades federales.

No se puede descartar de las especulaciones que el cambio de postura de la gobernadora sea simplemente por impericia política porque la chihuahuense no se ha caracterizado por ser una lumbrera en el ejercicio del poder.

Lo que comenzó con un acto azaroso, hoy se ha convertido en la comidilla política del país. Huelga decir que de corte bananero por la ridícula acusación de traición a la patria por la que hoy está encarcelado el exfiscal de Chihuahua.

X: @leozuckermann