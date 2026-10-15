Frentes Políticos / 15 de octubre de 2026

1. Protección digital. Claudia Sheinbaum firmó un decreto que da un mes a las plataformas digitales para ajustar sus sistemas y retirar contenidos relacionados con violencia, acoso y abuso sexual en cuentas de niñas, niños y adolescentes. La Agencia de Transformación Digital dará seguimiento al cumplimiento. Sheinbaum advirtió que, si las medidas resultan insuficientes, se impulsará una ley que contemple sanciones. Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, encabezó el diálogo con empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X. El decreto fija la obligación; la eficacia dependerá de que se cumpla.

2. Alianza. Ken Salazar volvió a México para presentar Fronteras: Mi lucha por una América unida y plantear una nueva etapa de cooperación bilateral contra el crimen organizado, con reglas claras y respeto a la soberanía. El exembajador de EU pidió dejar atrás el episodio de Ismael El Mayo Zambada, cuya entrega a autoridades de EU tensó su relación con el gobierno pasado. También reconoció las acciones de Claudia Sheinbaum y del secretario Omar García Harfuch contra los grupos criminales, pero advirtió que ningún país puede enfrentar solo la violencia. La unión hace la fuerza.

3. Capítulo cerrado. Claudia Sheinbaum dio por concluido el proceso legal contra Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración, por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. El juez Víctor Hernández determinó que se cumplieron las medidas establecidas, incluidas las reparaciones del daño a las víctimas y sus familias. La Presidenta sostuvo que hubo una investigación profunda y que la resolución correspondió al Poder Judicial. Sin embargo, Garduño no hizo público el origen de los recursos con los que pagó las indemnizaciones. ¿Y la transparencia, apa’?

4. Cuentas claras. La jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que el predial no ha subido ni subirá en la CDMX, pese a que la recaudación por este concepto aumentó 35% en 2025 respecto a 2024. Durante su segundo informe reportó ingresos locales por 151 mil mdp y anunció que en 2027 no se cobrarán multas ni recargos para facilitar la regularización de contribuyentes. Mayor recaudación, pero queda abierta la pregunta sobre cuánto corresponde al cumplimiento de los pagos y cuánto a otros factores. Brugada insiste en que no aumentaron los impuestos, pero qué se hace con el pico recaudatorio.

5. Regulación. La SCJN, presidida por el ministro Hugo Aguilar, avaló lineamientos que restringen la venta de alimentos chatarra en instituciones educativas, incluyendo universidades. Aunque las ministras Yasmín Esquivel y Sara Irene Herrerías consideraron que instituciones como la UNAM, encabezada por Leonardo Lomelí, tienen la facultad de gobernarse a sí mismas, la mayoría de los ministros subrayaron que el objetivo es atender problemas de salud, como la obesidad. Las sanciones van de 100 hasta mil UMAs y de hasta 16 mil veces el salario mínimo, con posibilidad, incluso, de arrestos administrativos de hasta 36 horas si incumplen con el fallo. Gran decisión, ¿la acatarán? Veremos.