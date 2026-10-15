El contador / 15 de octubre de 2026

1. La Condusef, que lleva Óscar Rosado, encabeza la Semana Nacional de Educación Financiera 2026, una apuesta interactiva que transforma la gestión del dinero en una experiencia de cine y tecnología. Del 15 al 18 de octubre, el Monumento a la Revolución reunirá a más de 75 instituciones, 102 espacios de atención y 229 conferencias centradas en cuatro ejes clave: seguridad, resiliencia, control y libertad financiera. La meta es alcanzar a 1.2 millones de usuarios. A través de contenidos multimedia y la plataforma de Conferencias de Educación Financiera en Instituciones Educativas, se impartirán 857 charlas en 428 planteles, el evento busca apoyar las decisiones económicas de los mexicanos.

2. Incode, de Ricardo Amper, va un paso adelante en detección de fraudes. El unicornio lanzó TrustGraph, una red de confianza que preserva la privacidad y permite a bancos, fintech y otras financieras detectar patrones que podrían pasar inadvertidos. Mediante computación multiparte y criptografía, relaciona señales entre instituciones para frenar ataques hechos con IA. En su fase de adopción temprana, identificó hasta 53 casos de fraude adicionales por cada 100 detectados por modelos previos. La solución responde a un entorno donde la IA impulsará más de 60% de los intentos de fraude y hace sentido en países como el nuestro, donde 41% de las organizaciones depende de contraseñas tradicionales.

3. La industria marítima, portuaria y logística que representa la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, que dirige Roberto Meillón, busca poner sobre la mesa los retos de competitividad, seguridad, infraestructura y tecnología que enfrenta México, por lo que esta semana reunirá a sus agremiados, entre los que se encuentran la Canacar, que preside Augusto Ramos; la ANTP, que encabeza Alex Theissen; la CAAAREM, que preside José Ignacio Zaragoza, y la AMF, que representa Francisco Fabila, para analizar la infraestructura portuaria, la conexión ferroviaria, la seguridad en el transporte de carga, la inteligencia artificial y la descarbonización del transporte marítimo en el país.

4. Uno de los propósitos de José Medina Mora al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es la unidad, sin embargo, en la celebración de su 50 aniversario hubo dos grandes ausentes. Los líderes de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, y de la Canacintra, María de Lourdes Medina. Y es que, desde antes de la llegada de Medina Mora, De la Torre había roto la relación con el Consejo; prometió regresar, pero al parecer no ha logrado limar las asperezas que tiene con la máxima cúpula privada, así que su ausencia se notó, pues tampoco recibió el reconocimiento por ser parte del CCE. En tanto, la líder de la Canacintra sigue sin poder pagar los adeudos con el consejo que arrastra desde la pandemia.