El contador / 13 de octubre de 2026

1. Frente a la vulnerabilidad climática, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, presidida por Pedro Pacheco, advierte una preocupante baja contratación de pólizas para proteger el patrimonio familiar contra huracanes y fenómenos naturales. Apenas 21% de las viviendas en entidades de alto riesgo cuentan con esta cobertura. Ante el impacto de siniestros hidrometeorológicos, que tan sólo desde 2023 acumulan indemnizaciones superiores a los mil 230 millones de pesos en estados como Jalisco, Michoacán y Colima, la industria exhorta a revisar los contratos vigentes. Adquirir cualquier seguro no es suficiente, por lo que resulta vital verificar deducibles y exclusiones para evitar sorpresas financieras.

2. Uber Eats, que dirige Grace Schiodtz en México, sigue buscando alianzas y ahora añadió a la plataforma a Crumbl, cuya operación está en manos de Mariano Tejeda. La plataforma de envío de comida se interesó en esta empresa estadunidense, la cual fue fundada en 2017, porque la categoría de panadería y repostería ha crecido cerca de 30% este año. Justamente, Crumbl destaca por sus icónicas galletas, cuyas combinaciones han sido un éxito en redes sociales, y actualmente se encuentra en una fase de expansión, ya que cuenta con mil 200 ubicaciones alrededor del mundo y en julio pasado abrió su primera tienda en México. Uber Eats opera en el país desde 2016 y está presente en más de 115 ciudades.

3. Aunque TikTok se consolidó como una aplicación de entretenimiento audiovisual, los hábitos de uso han experimentado una transformación. De acuerdo con Edgar Rodríguez, representante de Políticas Públicas de TikTok en México, ahora la búsqueda de aprendizaje, la difusión cultural y la información útil han ganado terreno frente al simple consumo de videos recreativos. Mientras esta plataforma se transforma, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum busca regular las redes sociales y se espera que esta semana se publique el decreto para prohibir que los niños y adolescentes tengan acceso a contenidos de odio y cyberbullying en sitios como Facebook, de Mark Zuckerberg, o X, de Elon Musk.

4. La armadora que celebró la producción de su unidad número 2 millones en México es Honda, de la que Yuichi Murata es presidente en el país. Esta unidad se fabricó en su planta de Celaya, la cual arrancó operaciones en 2014 con 800 unidades diarias, pero, con las adecuaciones realizadas, logró una capacidad de 900 vehículos por día. Lo que también festeja es que la Honda HR-V, que es producida en dicho complejo, también es su unidad más vendida en México. La planta, de la que David Gómez es el vicepresidente de Manufactura, se ha enfrentado a distintos retos que han puesto a prueba su capacidad de adaptación, pues en 2018 se vio afectada por una inundación y en 2020 por la pandemia de covid-19.