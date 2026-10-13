Pie de guerra

Hay grupos que están en contra de la digitalización de la economía y se han declarado totalmente a favor de mantener el uso del efectivo.

Algunos lo han hecho como parte de su intento de llamar la atención, como es el caso del líder de la Concanaco y otros embozados en una supuesta protesta de carácter social.

De Octavio de la Torre hay poco que se pueda decir. Es un habitual casi en cualquier escándalo y posición que le haga crecer política y económicamente. Tan sólo el fin de semana, grupos de comerciantes lo acusaron de recibir “cuantiosos emolumentos” por participar en el consejo técnico del IMSS, encabezado por Zoé Robledo.

Esos recursos son para la confederación, pero él los usa discrecionalmente porque dice que vienen de su trabajo dentro del organismo tripartito, cuando la realidad es que se trata de dinero que deberían distribuirse entre todos los miembros de la Concanaco o, por lo menos, rendir cuentas.

También están sus pleitos con otros líderes de la iniciativa privada que van en contra de sus agremiados. Hoy logró bloquear que Iván Pérez, de una reunión que ya se tenía pactada con el presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra, y dañando a sus representados.­

De la Torre se ha opuesto a dar el primer paso de la aplicación de la Ley de Operaciones Digitales, en la que ha trabajado mucho el diputado morenista Carol Altamirano, porque, según él, afectará los flujos de dinero de este sector. Lo que no dice es que el pago por medios electrónicos hará prácticamente imposible que ingrese combustible robado o de contrabando a las gasolinerías del país y, por lo tanto, al sistema financiero mexicano.

REMATE ANARQUISTA

Hay otro grupo que no ha dado la cara, pero que ha comenzado a distribuir panfletos verdaderamente fuera de foco, y que dejan claro el nivel de debate de algunos tipos que irracionalmente odian al sector bancario, representado por Emilio Romano.

En estos panfletos, que ni siquiera nacionalizaron porque son los que se usan en España por grupos similares, puede leerse: “Ésto no es una publicidad. ¡Abrir ya los ojos antes de que sea demasiado tarde! Pague en efectivo (esto con mayúsculas)”. Añade: “¿Por qué los jóvenes y mayores tenemos que pagar en efectivo? Porque la fabricación de billetes y monedas crea millones de fuentes de trabajo, gracias a que se fabrica el dinero y se distribuye por toda Europa, millones de trabajadores jóvenes y no tan jóvenes pueden comer, y también evita que las oficinas bancarias cierren sus oficinas”.

Hay quién le dijo al PAS que no se debían tomar seriamente este tipo de panfletos que se distribuyen en redes y que tienen que ver con Europa. Quizá sí, pero el asunto se complica cuando líderes de iniciativa privada como Octavio de la Torre se pronuncian en contra de la digitalización en un país que es un territorio muy fértil para el lavado de dinero.

REMATE IRRACIONAL

El fin de semana se lanzó un virulento ataque en contra de la secretaria de Energía, acusándola de tener parientes equivocados, o algo así, amistades cuestionables, como si la presidenta Claudia Sheinbaum pudiera ser en modo alguno causa de vergüenza y, el colmo, que Luz Elena González había usado su poder para darle contratos en Pemex, dirigido por Juan Carlos Carpio, a empresas vinculadas con ella.

La carrera de González Escobar dentro del servicio público está fuera de cualquier duda. Desde muy joven logró imponerse a los tradicionalmente duros trabajadores del STC, hoy dirigido por Adrián Ruvalcaba, y a partir de ahí fue creciendo su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su gestión en la Secretaría de Finanzas de la capital fue impecable, puesto que no únicamente mantuvo el orden financiero, la buena calificación de la deuda y sentó las bases para que su sucesor en el puesto, Juan Pablo de Botton, esté teniendo grandes resultados en el cargo.

Calificadoras, inversionistas y analistas reconocen que González Escobar ha logrado establecer un terreno delimitado para la inversión en el sector energético que está atrayendo inversiones. El PAS no se detendrá en el tema, puesto que la semana pasada publicó una columna al respecto.

La situación de la CFE, dirigida por Emilia Calleja, difícilmente podría ser mejor. Usando el lugar común: se está viviendo una primavera eléctrica en el país.

Pemex está no sólo en plena reconstrucción, sino que Juan Carlos Carpio está convencido de recuperar la importancia que alguna vez tuvo para la economía. El PAS también lo refiere a lo publicado la semana pasada.

En resumen, atacar a la secretaria de Energía con esos argumentos es una tontería... por decir lo menos.

REMATE INÚTIL

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, poco o nada puede hacer por la paz laboral.