La posibilidad de que el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, disminuya un cuarto de punto la tasa de referencia es mucho más grande de lo que algunos imaginan.

Mucho más allá de que en las minutas queda claro que dos miembros de la Junta de Gobierno están a favor de un nuevo recorte –considerando la trayectoria de la inflación, subyacente y no subyacente, así como la holgura de la economía–, el hecho es que hay espacio para hacerlo, toda vez que no se persigue ningún objetivo de tipo de cambio o ser espejo de Estados Unidos.

REMATE CALIFICADO

La calificadora de valores japonesa JCR, que en México encabeza Shokichi Takagi, mantuvo la nota soberana, al mismo tiempo que mantuvo su perspectiva como estable.

Evidentemente, manifestaron su preocupación sobre las finanzas de Pemex y su peso en la consolidación fiscal que ha tenido la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador. Aquí es importante reiterar que la propia calificadora señala que los esfuerzos de la petrolera que dirige Juan Carlos Carpio avanzan en el sentido correcto. Ya lo señaló el PAS: la Secretaría de Hacienda está ganando respaldo por parte de los analistas o, como está de moda decir, ha recuperado credibilidad frente a las calificadoras de valores.

REMATE CONSTANTE

Una de las mejores muestras de la confianza que tienen los mercados en el manejo de la deuda soberana es el refinanciamiento por más de 238 mil millones de pesos. Esta operación aumenta a 2.9 años el plazo promedio de la deuda. Durante este año el secretario de Hacienda, Edgar Amador, junto con la subsecretaria Maricarmen Bonilla, llevan ya seis operaciones de refinanciamiento.

En segundo término, destaca que, más allá de la opinión de las calificadoras de valores y el temor que tienen algunos sobre una eventual rebaja en la certificación de las empresas más importantes, hay mucho apetito por financiar al país.

REMATE JUSTO

La Cámara de Diputados realizará un justo y merecido homenaje al gran Francisco Garfias, quien fuera fundamental para entender lo que sucede en este órgano legislativo.

REMATE INTELIGENTE

Llama poderosamente la atención el trabajo que está realizando Black+, que tiene como CEO a René Quintero, en cuanto a unir a la IA con procedimientos ya considerados como tradicionales para mejorar la capacidad de las empresas. Quizá lo más llamativo de esta empresa que está dividida en tres secciones que realizan soluciones a la medida de los clientes. No tratan de imponerles la tecnología, sino hacer adecuaciones para tomar un mejor y mayor control de sus operaciones usando a la IA como una herramienta en la que, por cierto, México está retrasado entre cinco y 10 años.

La visión de Quintero es lograr que, por ejemplo, los despachos dedicados al litigio tanto particulares como de los estados, tengan acceso a herramientas sin que estas tengan que estar en la red o al alcance de todos. Se trata de una manera sumamente innovadora y segura de usar la inteligencia artificial desde un concepto de tres herramientas fundamentales para el buen desarrollo de las empresas.

REMATE PREMIADO

HSBC, dirigido por Jorge Arce, realizó la quinta entrega de sus premios ELIS, que hoy por hoy tienen un gran prestigio para las empresas involucradas con la innovación sustentable.

Si algo ha quedado claro para esta institución de crédito es que tan importante es la innovación como que ésta sea sustentable y al acceso de las personas. Y, mucho más allá del premio en sí mismo y las empresas que se inscribieron para ganarlo, lo relevante es el compromiso del banco para que las empresas tengan incentivos para la innovación sustentable, lo que contribuye al crecimiento del país.

REMATE GUARDADO

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa que en este momento no es relevante hablar sobre la permanencia de Zoé Robledo al frente del IMSS, sino atender los problemas que enfrenta el instituto tripartito, especialmente concentrados en la revisión salarial con los trabajadores sindicalizados, que ya desbordaron al sindicato charro que encabeza el diputado de Morena, Rafael Olivos.

Tiene razón, el problema no comienza ni termina con la permanencia del director general, sino con un replanteo total de las relaciones laborales dentro de este instituto. El problema de fondo tiene que ver con la poca capacidad de operación del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, para resolver conflictos por permitir que las lealtades políticas estén por encima de los trabajadores.

REMATE COMPARATIVO

Sería muy interesante hacer un comparativo entre la gestión de Mikel Arriola y Zoé Robledo en torno a cómo recibieron y cómo dejaron el IMSS. Muchos se llevarían sorpresas.