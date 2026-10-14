Eugenio Garza Sada sembró durante toda su vida e incluso en su muerte, a manos de terroristas de la Liga Comunista 23 de Septiembre, lo hizo, puesto que durante su funeral se gestó la creación del Consejo Coordinador Empresarial.

Esos terroristas de izquierda no únicamente se crearon ante el mensaje populista de Luis Echeverría, sino que crecieron en capacidad de violencia ante un discurso que muchos años después se reeditó con el abrazos y no balazos que usó Andrés Manuel López Obrador para no combatir el crimen organizado, que creció como otro nódulo de cáncer para el país. Echeverría, al igual que López Obrador, sembró el enconó entre la población con un discurso insensato de dividir el país entre ricos y pobres, y culpar por las fallas del gobierno a quienes, por su trabajo como emprendedores, obtuvieron riqueza.

REMATE SEMBRADO

Garza Sada fue asesinado junto con Bernardo Chapa y Modesto Hernández por un grupo de criminales quienes, en los términos de hoy, pretendían cobrar derecho de piso al empresario con el pretexto de exigir la liberación de presos políticos. La justificación de aquellos criminales es lo único diferente con quienes hoy secuestran y asesinan a empresarios por todo el país.

Durante su funeral, Garza Sada sembró su última semilla como líder de la iniciativa privada. Los representantes de diversos gremios tomaron la decisión de crear lo que se conoció como la cúpula de cúpulas empresariales. En este organismo, que hoy preside José Medina Mora, hay siete asociados: la Concamin, la Coparmex, el CMN, el CNA, la ABM y la AMIS (presididos por Alejandro Malagón, Juan José Sierra, Antonio del Valle, Jorge Esteve, Emilio Romano y Pedro Pacheco, respectivamente) el séptimo miembro es la Concanaco, pero su participación está en pausa mientras sea presidida por Octavio de la Torre. Permanentemente están invitados la Canaco CDMX, de Vicente Gutiérrez; la AMIB, Álvaro García Pimentel; el Comce, Valentín Díez Morodo, y la ANTAD, Diego Cosío. Antes estaba la Canacintra, María de Lourdes Medina, pero fue eliminada por no cumplir con sus obligaciones.

REMATE PROSPECTIVO

Gran parte del éxito del CCE como organización empresarial es tener claro cuál es su visión, misión y objetivos. Son los empresarios quienes generan la riqueza y el empleo en México y el CCE no lo ha perdido de vista. De ahí que su posición sea buscar las condiciones para que la iniciativa privada pueda ejercer su vocación, lo que redunda en crecimiento económico y prosperidad para las personas.

Su labor no tiene que ver con la política. No están para apoyar a un gobierno ni para ser un bloque en su contra. Tampoco están para que algunos los usen para intereses particulares o de acercamiento al gobierno. De hecho, ésa es la razón por la que Octavio de la Torre fue borrado del CCE y causó daño a la representación de los comerciantes, que ha sido tomada por Vicente Gutiérrez Camposeco, que sí es reconocido como un gran líder de la iniciativa privada.

REMATE FUTURO

Más allá de los actos multitudinarios o los festejos, el éxito futuro del CCE es mantener los valores y principios que sembró Eugenio Garza Sada y que fueron retomados por quienes fundaron el CCE hace medio siglo. Mantenerse fieles a los principios básicos que alentaron la formación de está cúpula de cúpulas privadas es una parte fundamental de la actividad de los hombres y mujeres que hoy integran la iniciativa privada que representa José Medina Mora.

REMATE SOSPECHOSO

Angélica Murillo era contadora de la Concanaco. Recibió una llamada en la cual le decían que había un problema con un depósito que estaba intentando hacer la Auditoría Superior de la Federación a esa confederación. Que para destrabarlo ella debería hacer algunos depósitos a nombre de un tercero. En total fueron 14 por un monto de 1.3 millones de pesos. Hasta ahí, parecería que la empleada fue defraudada. Lo raro es que tanto Octavio de la Torre como su tesorero, Héctor Tejada, optaron por liquidar a Murillo sin hacer mayor averiguación y, aparentemente, tampoco habrían presentado una denuncia por el acto ilícito, no tomando acciones legales.

REMATE ENGAÑOSO

La Sectur, encabezada por Josefina Rodríguez, festeja como un gran triunfo que el Derecho de No Residente (DNR) sea de 17.8% y no de 35.8%, como venía en el Paquete Económico que presentó Hacienda, de Edgar Amador. No únicamente sigue siendo mucho, como han denunciado diversas organizaciones, sino que es particular, por decir lo menos, que una funcionaria de Morena vea como un triunfo que los legisladores del mismo partido le corrijan la plana a otro funcionario de Morena, que preside Ariadna Montiel. ¿Fuego amigo entre secretarios de Estado?