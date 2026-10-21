Pemex: su problema es de credibilidad

Si sumáramos la cantidad de dinero gubernamental invertido en Pemex en los últimos cuatro sexenios, se habrían superado los 100 mil millones de dólares, equivalentes a casi todos sus pasivos, pero la empresa que dirige Juan Carlos Carpio tiene un problema más severo: crisis reputacional estructural. No importa quien la dirija, pues el componente político que se ha mantenido en los gobiernos del PRI, del PAN y de Morena es que no han implantado en la empresa petrolera un gobierno corporativo que se apegue a un estricto programa de cumplimiento y cambio ordenado y radical de su estrategia operativa y comercial.

En México, el escándalo sobre la extracción y venta ilegal de refinados (huachicol extractivo) y el contrabando de refinados (huachicol fiscal) sigue siendo la mayor atracción de titulares que muestran el impresionante mercado negro de combustibles que se ha desarrollado en paralelo al mercado regular (que sigue representando más de 95% del mercado total de ventas de combustibles en la República).

Hoy, en la mañanera presidencial, el director general de Pemex y la secretaria de Energía darán cuenta de las acciones de trazabilidad para la venta de combustible automotriz e industrial que han permitido reducir de manera importante ese mercado negro, pero también de desafíos que se tienen bien identificados, pero poco resueltos. Vea el caso del gas. Se importa 75% del gas natural que consume el país y, en particular, representa 58% del combustible que se usa en las centrales de ciclo combinado de la CFE, la base de la generación eléctrica mexicana, y 19% en los procesos industriales del propio Pemex.

Sólo producimos 25% de los 9 mil 100 millones de pies cúbicos diarios que demanda la actividad económica del país. La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Energía, Luz Elena González, han esbozado una estrategia para que, incluyendo los proyectos no convencionales, como el que se podría desarrollar en Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, la importación baje a 50.5% en 2030.

Pero el programa tardará en desarrollarse, y lo que podría darse a conocer este miércoles es la decisión de instalar un sistema de compresión a pie de pozo del gas que Pemex ha quemado en lugar de aprovechar, con pérdidas estimadas en 1,200 millones de dólares por año. Esto implica la reducción progresiva del venteo, la construcción del sistema de reinyección en algunos pozos con bombeo electrocentrífugo para represurizarlos, y la instalación de infraestructura de interconexión en estaciones de compresión para enviar el gas al Sistrangas. Finalmente, todo pasa por otra inversión: la rehabilitación de la capacidad criogénica de los centros de procesos de gas.

Lo relevante es que Pemex aclare con qué meta de producción de hidrocarburos espera cerrar en cada año hasta 2030, si será con ayuda de los no convencionales, en qué horizonte y cuándo se perforaría el primer pozo productivo de gas, cómo va a desarrollar esa infraestructura, ¿solo o con socios bajo los esquemas mixtos? ¿Es realista pensar en la meta de llegar a 50% de importaciones versus el porcentaje actual? Si son claros, será creíble, de lo contrario, ¡anticipo pura crítica!

DE FONDOS A FONDO

#AndresConesa… el capitán de Aeroméxico fue nombrado presidente de Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) en una coyuntura particularmente complicada dada la presión que ejerce el elevado precio del combustible en el transporte de carga y pasaje aéreo del mundo. Sólo Aeroméxico modificó ayer su guía de resultados, pues anticipa menor ingreso operativo y, por ende, utilidades para el resto del año por el efecto que ha tenido el costo del combustible, y aun cuando ellos, a diferencia de sus pares en México, si realizaron ajuste a tarifas a tiempo.

#Altagracia Gómez Sierra, quien encabeza el Consejo Asesor Empresarial de la presidenta Sheinbaum, se ha integrado a la Comisión para el Desarrollo Sur-Norte, que propuso el gobierno de Olaf Scholz para promover la construcción de soluciones que resuelvan la fragmentación geopolítica, la crisis fiscal y de deuda, y recupere la cooperación comercial y económica. Esa comisión está integrada por 20 líderes y expertos de alto nivel provenientes del sector privado, la academia, organizaciones internacionales y sociedad civil.