"Trudy" se intensifica a huracán categoría 2 frente a Acapulco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que "Trudy" se intensificó a huracán categoría 2 en el Pacífico mexicano y mantiene su desplazamiento hacia el nor-noroeste.

El huracán se ubica a 375 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 405 km al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de México.

En Guerrero y Oaxaca se esperan lluvias muy fuertes a intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Se pronostica viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de ambos estados.

La Conagua informó que se modifica la zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Y se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Zihuatanejo, Guerrero.

Asimismo, pidió extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.