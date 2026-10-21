Trabajadores del IMSS rechazan aumento del 8%; lo califican de “raquítico”

El Comité de Movilización Nacional de Trabajadores del IMSS rechazó el incremento salarial global de 8% anunciado por Zoé Robledo y calificó el ofrecimiento de “raquítico” y una “burla”, al considerar que no responde a las demandas incluidas en su pliego petitorio.

Rafael Soto, vocero del comité, afirmó que las protestas continuarán en distintas partes del país y que los edificios ocupados por los trabajadores permanecerán tomados. Como parte de las acciones, anunció nuevas movilizaciones en la Ciudad de México, con una concentración en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

es queremos decir a todos los compañeros del país que la lucha se mantiene. Que los edificios que tenemos tomados, se mantienen tomados y que nos preparamos para continuar con las movilizaciones, iniciando con la hoy en la Ciudad de México en Centro Médico Nacional Siglo XXI”, declaró.

El rechazo ocurre después de que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunciara que el Consejo Técnico aprobó elevar de 6.8% a 8% el incremento global para los trabajadores del organismo.

La propuesta contempla un ajuste de 4% al salario tabular y otro 4% a la ayuda para el pago de renta de casa habitación. Sin embargo, los representantes del movimiento sostienen que el ofrecimiento no satisface sus exigencias laborales.

Trabajadores del IMSS exigen aumento directo de 10%

Desde el campamento instalado afuera de las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Zuiry Hernández, representante sindical de la Sección 34, aseguró que los inconformes no han recibido una propuesta formal.

La representante reiteró que la principal demanda es un aumento de 10% directo al salario tabular, una exigencia que difiere de la oferta anunciada por la dirección del instituto, que distribuye el incremento entre el sueldo base y el apoyo para vivienda.

La inconformidad mantiene abierto el conflicto entre los trabajadores movilizados y las autoridades del IMSS, pese al anuncio de una mejora en la propuesta salarial.

Mientras los representantes del movimiento insisten en que el ofrecimiento es insuficiente, el comité confirmó que mantendrá las ocupaciones de edificios y continuará con las movilizaciones para presionar por una respuesta a su pliego petitorio.