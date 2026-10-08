Sujeto contactó a niña en redes sociales, la conoció y la mantuvo encerrada por cinco años

Un hombre de 54 años, identificado como Severiano “N”, fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años de edad.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la detención se realizó ayer miércoles 7 de octubre, en la vía pública, en calles de la colonia Mitras Poniente, en el municipio de García.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por detectives adscritos a la Subdirección de Investigación Región Centro, luego de las investigaciones realizadas por una agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional Centro, con apoyo de elementos de la AEI.

Según la investigación ministerial, los hechos habrían comenzado en 2020, cuando la víctima, quien entonces tenía 13 años, conoció al ahora detenido a través de una red social. La Fiscalía señala que el hombre habría iniciado una relación sentimental con la adolescente mediante engaños.

Posteriormente, de acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima fue citada en un domicilio, donde presuntamente fue sometida a actos sexuales en contra de su voluntad.

La investigación establece que la conducta continuó durante los siguientes cinco años. Según la Fiscalía, el hombre habría convencido a la adolescente de vivir con él y, durante ese periodo, presuntamente la habría mantenido bajo amenazas y habría cometido reiteradas agresiones sexuales.

La autoridad ministerial también señala que la víctima habría permanecido encerrada bajo llave en un domicilio hasta este año, cuando logró salir y posteriormente denunció los hechos ante las autoridades.

Tras el cumplimiento de la orden de aprehensión, Severiano “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanece a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Marco pasará 46 años en prisión por secuestrar una niña

Por otra parte, el pasado 14 de septiembre se informó que un hombre recibió 46 años de prisión por secuestrar y matar a una menor de edad, en julio de 2024, en el municipio de Cerralvo, Nuevo León.

El ahora sentenciado, Marco Antonio “N”, se encuentra recluido en un Centro de Reinserción Social Estatal, de acuerdo a ABC Noticias.

Su sentencia ocurre tras el desahogo de pruebas durante el Juicio Oral Penal, donde el juez emitió el fallo que sanciona al acusado por el delito de feminicidio.

En 2024, el acusado circulaba a bordo de un vehículo de color blanco por calles del Centro de Cerralvo, Nuevo León, cuando observó a la víctima, identificada como Daniela, de entonces 11 años de edad.

Posteriormente, la atacó sexualmente, la golpeó y le provocó lesiones con un cuchillo que le causaron la muerte.

Luego llevó su cuerpo al Ejido Carrizalejo en Agualeguas, Nuevo León, donde lo abandonó.

La niña fue reportada como desaparecida el 18 de julio y, un día después, fue encontrada sin vida.

Tras darse a conocer la noticia, un familiar de Daniela informó que, el día de los hechos, la niña salió de su casa para encontrarse con su mamá, quien venía del trabajo.