Soberanía y defensa de migrantes en EU, prioridades de la SRE: Roberto Velasco

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Senadores, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Roberto Velasco Álvarez, afirmó que la soberanía nacional y la defensa de los migrantes en Estados Unidos son las prioridades de la Cancillería.

Afirmó que la soberanía y el interés nacional “no se negocian, no se limitan, y no se subordinan a nadie”. De igual forma, sostuvo que el año sobre el que rindió cuentas demuestra que “cooperación y soberanía avanzan juntas: cooperamos más que nunca y decidimos siempre como mexicanos”.

Respecto a la protección a las comunidades mexicanas en el mundo, prioridad número uno de la política exterior, el canciller informó que la red consular atendió 152 mil 466 casos de protección.

Detalló que, ante los casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios en Estados Unidos, la SRE envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado y 20 denuncias a las fiscalías encargadas de las investigaciones, y mantuvo comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Cada caso tiene nombre y apellido. Cada familia merece una respuesta. Esta Cancillería las buscará todas, una por una”, aseguró.

Roberto Velasco mencionó que la política exterior de México es una política de Estado que descansa en los principios constitucionales y en una convicción de la presidenta: “la diplomacia mexicana existe para servir al pueblo de México”.

Sobre la relación con Estados Unidos, Velasco Álvarez señaló que se conduce “con serenidad, con firmeza y con diálogo permanente”, y subrayó que “la cooperación internacional en seguridad es una herramienta importante y tiene una solo puerta de entrada: la que marca la ley, a través de la Cancillería”.

Cooperacion Anticrimen

Resaltó que esa cooperación da resultados: de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur de ese país disminuyeron 67%, lo que refleja un menor flujo de esa droga.

Los encuentros irregulares con personas vinculadas al crimen en la frontera norte se redujeron 97% respecto de su máximo de 2023; México ha capturado a cinco de los diez fugitivos más buscados por el FBI y ha retirado de circulación más de 35 mil armas de fuego, en su mayoría provenientes de ese país.

Respecto de Canadá, destacó el Plan de Acción 2025-2028, “con ambos socios cooperamos como iguales, y esa es la mejor forma de ejercer nuestra soberanía”, puntualizó.

Revisión del T-MEC

En materia económica, el canciller explicó que la SRE acompaña, junto con la Secretaría de Economía, la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos, con interlocución permanente ante el Departamento de Estado y desde la Embajada de México en Washington.

Recordó la firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Interino con la Unión Europea en la VIII Cumbre México–Unión Europea, y señaló que, como parte del Plan de Diplomacia Económica, las embajadas de México facilitaron inversiones por más de 1,500 millones de dólares y realizaron 700 acciones de promoción económica.

Asimismo, dio cuenta de la agenda con Asia-Pacífico. Subrayó los encuentros de la presidenta Sheinbaum con los líderes de Corea y Singapur; la visita a México del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi; y su propia visita a China, donde se reunió con el canciller Wang Yi e inauguró el nuevo Consulado de México en Chongqing.

Señaló, además, el fortalecimiento de la vinculación con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Relación con Perú

En el ámbito regional y multilateral, informó sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Perú, la ayuda humanitaria enviada tras los sismos en Colombia y Venezuela, y de las iniciativas de México en las Naciones Unidas.

Entre ellas, resaltó la propuesta franco-mexicana para restringir el uso del veto en casos de atrocidades masivas; el encuentro ministerial convocado junto con Qatar, Noruega y Suiza para fortalecer la mediación; y la copresidencia con Noruega de la iniciativa ONU80.

“Cada conflicto que la diplomacia previene vale más que todos los que la fuerza pretende resolver”, expresó.

El titular de la Cancillería reconoció el trabajo de las mujeres y los hombres del Servicio Exterior Mexicano y del personal local de las representaciones de México en el mundo.

Además, anunció acciones para su fortalecimiento, así como una convocatoria de ingreso que, por primera vez, incluirá lenguas indígenas para atender a las comunidades mexicanas en su propia lengua

“Quien cuida a los mexicanos en el exterior merece que su país también lo cuide”, afirmó.