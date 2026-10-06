Sistema Cutzamala llega a 89.2% de llenado; continuarán lluvias hasta 31 de octubre

El Sistema Cutzamala registra 89.2 por ciento de llenado, equivalente a 698.15 metros cúbicos de agua acumulada, con lo que suma 17 semanas de recuperación gracias a la Temporada de Lluvias 2026.

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH), de la Conagua, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), dio a conocer que el Sistema Cutzamala cuenta con el mejor almacenamiento de los últimos siete años para estas fechas.

Destacó que la Presa Valle de Bravo, en el Estado de México, tiene 91 por ciento de recarga, la Presa El Bosque, en Zitácuaro, Michoacán, 90.8 por ciento y la Presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense, 83.7 por ciento.

Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, el Sistema Cutzamala bombeó 14 mil 468 litros por segundo al Valle de México, quedando de la siguiente manera: 8.513 metros cúbicos por segundo para la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), y 5.955 metros cúbicos por segundo para la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).