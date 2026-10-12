Sheinbaum rechaza actos contra manifestantes en Guadalajara; pide resolver conflicto del agua por vía pacífica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este lunes en contra de la actuación de las fuerzas del orden durante una protesta en Guadalajara, Jalisco, en la que habitantes exigieron agua de calidad para el consumo humano y que dejó cerca de 50 personas detenidas.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que los conflictos sociales deben resolverse de manera pacífica y sin recurrir a la represión, por lo que consideró necesario que el gobierno estatal explique lo ocurrido durante la movilización, incluido el uso de chorros de agua contra los manifestantes.

La jefa de Estado subrayó que la atención al problema de desabasto y contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara debe mantenerse como una prioridad, por encima de las diferencias políticas entre las autoridades estatales y federales.

Lo más importante es que resolvamos el problema a los habitantes de Jalisco, y hay que ver de qué manera podemos ponernos de acuerdo para que sea así”, expresó.

La mandataria explicó que existe diálogo entre ambos gobiernos para encontrar una solución a la problemática hídrica, aunque reconoció que uno de los principales puntos de desacuerdo es el mecanismo de financiamiento propuesto por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para ejecutar las obras necesarias.

La jefa de Estado subrayó que la atención al problema de desabasto y contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara debe mantenerse como una prioridad. Cuartoscuro

Revisarán financiamiento para acueducto

Como parte de las acciones para avanzar en la solución, Sheinbaum Pardo informó que este lunes autoridades del gobierno de Jalisco se reunirán con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, para dialogar sobre el financiamiento de un acueducto que conectaría la presa El Zapotillo con las redes de distribución de Guadalajara.

Detalló que la propuesta presentada por Lemus deberá ser revisada por las autoridades federales y, en su caso, también requerirá la aprobación del Congreso de Jalisco.

No obstante, la primera presidenta del país reiteró que su administración no autorizará la privatización del suministro de agua ni el financiamiento mixto para las obras hidráulicas, al insistir en que este tipo de proyectos deben realizarse con recursos públicos.