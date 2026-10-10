Destaca Pablo Lemus mejora sustancial en la calidad del agua en Área Metropolitana de Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que ya se registra una mejora sustancial en la calidad del agua que llega a los hogares del Área Metropolitana de Guadalajara.

En una video grabación difundida en redes sociales, el mandatario estatal comentó que los reportes ciudadanos confirman la llegada de agua sin color ni olor en diversas colonias, lo que avala las decisiones técnicas implementadas recientemente, entre ellas el cierre del flujo de la presa Las Pintas.

A pesar de estos avances, el mandatario estatal aseguró que no bajará la guardia.

Estamos concentrados y trabajando parta solucionar el problema de la calidad del agua que la ciudadanía ha enfrentado en os últimos tiempos”.

Las zonas beneficiadas por los trabajos en la planta potabilizadora incluyen colonias emblemáticas como Miravalle, Providencia, San Andrés, Lafayette, Bosques de la Victoria, Santa Tere, Moderna, Centro, Jardines del Sur, Lomas del Paraíso, Huentitán el Alto, Valle Imperial, La Cima y Lomas Independencia.

Para consolidar el servicio y garantizar el suministro regular en toda la metrópoli, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dará a conocer la próxima semana un esquema de rotación de agua limpia diseñado para llegar a todos los sectores, anticipó.

Respecto a la manifestación ciudadana convocada para este domingo por temas del suministro, el gobernador Lemus expresó su comprensión ante la molestia de los vecinos.

Entiendo su molestia, escucho su exigencia y con justa razón tienen todo el derecho de expresarse, reconozco que es un reclamo social que estamos obligados a atender”.

Asimismo, reiteró que el derecho a la libre expresión está plenamente garantizado y que existe la instrucción precisa de resguardar la movilización para que transcurra de manera pacífica y segura.

Dijo que está atento al desarrollo del huracán Simón. Mencionó que la recomendación “es que todos los prestadores de servicios turísticos en la Costa de Jalisco, principalmente en Puerto Vallarta cierran sus operaciones hasta nuevo aviso de las autoridades”.

Finalmente, en el marco de la tradicional Romería de la Virgen de Zapopan, el Gobierno de Jalisco mantiene una estrecha coordinación con los municipios de Guadalajara y Zapopan.

El objetivo es desplegar un operativo preventivo que asegure el desarrollo ordenado del recorrido de "La Generala", contemplando de forma prioritaria los pronósticos de lluvia previstos para las próximas horas.