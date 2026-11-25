La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la empresa Nestlé debe mejorar el precio que paga por la tonelada de café a los productores mexicanos, en específico de Chiapas.

En la rueda de prensa matutina, Sheinbaum reconoció que, si bien los precios que planea pagar la empresa están sujetos a los mercados internacionales, no es viable que los cafeticultores mexicanos obtengan menos recursos por sus cosechas.

“Yo estoy de acuerdo con los campesinos, con los cafeticultores. Nestlé tiene que pagar lo que tiene que pagar por el café, por el kilo de café, porque tienen razón, ellos dicen.

“Ellos están pidiendo que se siga comprando entre 50 y 60 pesos. Creo que es lo que están pidiendo. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con lo que están solicitando y di instrucciones desde ayer a la Secretaría de Agricultura, que han estado ahí presentes, para que apoye a los cafeticultores en esta negociación frente a la empresa Nestlé”, puntualizó Sheinbaum.

Los precios de los productos agrícolas se comercian de acuerdo con los precios internacionales establecidos por la ley de la oferta y la demanda, reconoció la presidenta, pero pidió a la empresa que respete los precios que paga a los productores chiapanecos.

“O sea, no puede ser que el mercado internacional defina el precio del café a los cafeticultores, a través, incluso, de intermediarios, porque en eso les compra de manera directa, sino a través de intermediarios y que la venta del Nescafé pues no baje de precio. Entonces, no.

“Tienen razón los cafeticultores y los vamos a apoyar. Nestlé tiene que pagar y tiene que comprar de manera directa a los productores”, comentó la titular del Ejecutivo.