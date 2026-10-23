Sheinbaum alista plan de contratación de personal médico y destinará 14 mil mdp en compra de equipo de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la próxima semana presentará un programa de contrataciones para atender las necesidades de personal en el IMSS, Issste e IMSS-Bienestar.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo reconoció la problemática del déficit de personal médico en las instituciones de salud pública. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se realizó un diagnóstico para determinar el número del personal de salud que se requieren en el IMSS, IMSS-Bienestar e Issste, con la finalidad de tener un esquema de contratación para el 2027.

La titular del Ejecutivo detalló que el programa contempla la contratación y regularización de los especialistas que apoyaron en la pandemia de covid-19.

“Primero garantizar la contratación de todos aquellos que entraron en la pandemia, y que aún no tienen su contratación”, señaló.

Sheinbaum Pardo detalló que también se analiza la distribución del personal médico para identificar las unidades que necesitan reforzar sus plantillas y tener equipos que se trasladen a unidades donde no hay personal.

Además, la mandataria reveló que la próxima semana se informará sobre los consultorios en construcción, la adquisición de equipos médicos y los plazos de entrega a hospitales y unidades de atención de salud.

Destinarán 14 mil mdp en compra de equipos de salud

Por su parte, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que el gobierno federal destinará 14 mil millones de pesos a la adquisición de 780 equipos médicos de alta tecnología, los cuales se entregarán y comenzarán en noviembre.

El funcionario federal indicó que la compra de los equipos médicos y su instalación se extenderá hasta 2027. Eduardo Clark explicó que las subastas para adquirir los aparatos concluyeron este viernes a las 2:00 de la madrugada, pero algunos equipos especializados requerirán hasta nueve o diez meses para su instalación.

"Lo que buscamos es que todos estos 780 equipos que estamos adquiriendo comiencen a llegar desde el próximo mes, los primeros, y en un calendario recurrente para que hacia mediados del próximo año, hacia junio, todos los equipos sencillos de instalar ya estén instalados", señaló.

Al dar detalles de los equipos, el subsecretario indicó que se adquirieron 500 mastógrafos, algunos con tecnología para realizar biopsias, además de tomógrafos, resonadores magnéticos, equipos PET para diagnóstico de cáncer y sistemas de radioterapia.