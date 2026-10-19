Sheinbaum confirma salida de Leonel Cota de Agricultura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la salida de Leonel Cota Montaño de la subsecretaría de Agricultura como había trascendido y explicó que fue ella misma quien le pidió al funcionario que dejara el cargo luego de que su hijo, Manuel Cota, fuera elegido como el coordinador de la cuarta transformación en Baja California Sur y quien virtualmente será el candidato de la coalición en las elecciones de 2027.

“Sí, yo se lo pedí ¿por qué razón? Porque su hijo es coordinador de Baja California (Sur) y no creo que esté bien que el papá esté trabajando aquí mientras su hijo esté compitiendo”, respondió la presidenta a pregunta directa tras las versiones que estaban circulando en diversos medios de comunicación.

¿Por qué renunció Leonel Cota Montaño?

La mandataria explicó que la decisión de la renuncia de Cota Montaño fue para evitar especulaciones de la oposición respecto a que desde la Secretaría de Agricultura o cualquier otra dependencia se estaba impulsando alguna candidatura, por lo que, dijo, incluso él mismo estuvo de acuerdo en dejar el puesto.

“Lo traía ya él, y dijo: ‘sí es lo mejor, no creo que deba confundirse’”, dijo la mandataria. Agregó que Ariadna Montiel, actual presidenta de Morena, buscó al ahora exfuncionario para que asuma alguna responsabilidad dentro del partido de cara a los comicios del próximo año.

“No está bien que el padre de alguien, que está compitiendo, esté trabajando en el gobierno federal. Que no se preste a que se están usando las instituciones públicas para apoyar a algún candidato”, puntualizó.

¿Quién es Leonel Cota Montaño?

Leonel Cota Montaño se desempeñaba como subsecretario de Agricultura desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo designó en ese puesto. El político ha venido trabajando en los gobiernos de izquierda y en el anterior sexenio se desempeñó como titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Cota Montaño es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y cuenta con un posgrado en Cooperativismo por el IPN. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran:

Diputado federal por BCS.

Alcalde de La Paz.

Gobernador de Baja California Sur.

Titular de Segalmex.

A finales de septiembre su hijo Manuel Cota, diputado con licencia del Partido Verde, fue designado como el defensor de la alianza de la cuarta transformación en Baja California Sur.