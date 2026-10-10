Sheinbaum anuncia transmisión en vivo para recoger opiniones sobre seguridad digital infantil

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana realizará una transmisión en vivo a través de Instagram, TikTok y Facebook con el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía sobre las medidas que su gobierno impulsa para fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes.

La mandataria señaló que busca abrir un espacio de diálogo directo con usuarios de redes sociales antes de la emisión de nuevas disposiciones relacionadas con el entorno digital.

Los invito para que estén pendientes porque la próxima semana vamos a hacer un en vivo, porque quiero conocer su opinión sobre estos temas”, expresó.

Aunque la fecha y el horario de la transmisión aún no han sido confirmados, el encuentro formará parte del proceso de consulta previo a la publicación de un nuevo decreto en materia de plataformas digitales.

Gobierno prepara decreto sobre contenidos en redes

Durante su anuncio, Sheinbaum adelantó que el gobierno federal trabaja en un decreto orientado a reforzar la protección de menores de edad en espacios digitales.

La presidenta explicó que la medida buscará obligar a las plataformas a retirar contenidos relacionados con acoso sexual, abuso y otras formas de violencia que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes.

Vamos a emitir un decreto para que todas las plataformas digitales eliminen contenidos que tengan que ver con acoso sexual, abuso, con prácticas violentas”, afirmó.

Según lo planteado por la mandataria, las empresas responsables de redes sociales y servicios digitales deberán fortalecer sus mecanismos de supervisión y respuesta frente a publicaciones que representen riesgos para menores de edad.

Consulta abierta en redes sociales

Sheinbaum señaló que la intención es incorporar la opinión de usuarios y especialistas antes de definir el alcance final de las nuevas medidas.

La transmisión se realizará simultáneamente en Instagram, TikTok y Facebook, donde los participantes podrán compartir inquietudes, propuestas y experiencias relacionadas con el uso de plataformas digitales.

En ambiente seguro, charlando, que me digan qué es lo que piensan”, indicó la presidenta.

El gobierno federal ha señalado que la prioridad de la iniciativa es fortalecer los mecanismos de protección para menores de edad en internet.

Queremos entornos digitales seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes”, sostuvo la mandataria al presentar la convocatoria.

La propuesta forma parte de una estrategia enfocada en la regulación de contenidos digitales y en la protección de usuarios frente a situaciones de violencia, acoso o explotación en línea.