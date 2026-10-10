Dan 105 años de prisión a mujer por secuestro y homicidio en Nuevo León

Una mujer fue sentenciada a más de 105 años de prisión por los delitos de homicidio y secuestro agravado, por hechos ocurridos en Nuevo León en 2022.

Por su parte, sus cómplices recibieron penas de 80 y 25 años, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los sentenciados son Ana “N”, de 30 años, Francisco “N”, de 31 años y Elezier “N”, de 34 años.

Los delitos de los que se les acusó son: secuestro agravado, homicidio calificado y contra la salud.

Ana “N” fue condenada a 105 años y 10 meses de prisión, mientras que sus cómplices Francisco “N” recibió una sentencia de 80 años y Elezier “N” una de 25 años y 10 meses, además del pago por reparación de daño.

Los hechos por los cuales fueron juzgados Ana y Francisco son el homicidio de un hombre el 30 de enero de 2022 en el ayuntamiento de Santa Catarina, en la colonia Santa Sofía.

Cuando la acusada y un cómplice golpearon con un bate a la víctima para vencer su resistencia, posteriormente lo ingresaron a su domicilio, donde lo sometieron y ataron con cinchos de plástico.

Ana, con la ayuda de varios sujetos, entre ellos Francisco, lo golpearon por varios minutos, interrogaron, dichas acciones fueron grabadas con un teléfono celular.

Un día después, localizaron su cuerpo sin vida en las inmediaciones de un camino vecinal, en el ejido Maravillas, en el ayuntamiento de García.

Mientras que el 27 de enero,en el ayuntamiento de Santa Catarina, Ana y Elezier privaron de la vida a un hombre.

La mujer realizó labores de vigilancia en la vía pública para conocer los movimientos de la víctima, fue así como ubicaron su domicilio, al que ingresaron y donde privaron de la vida a la víctima.

Ana y Elezier también están acusados de un crimen en la colonia Plutarco Elías Calles, en un inmueble tipo quinta, en donde los ahora sentenciados fueron detenidos en la reunión de un grupo criminal, por ese hecho se les acusó de delito contra la salud y por la portación de armas.