Con un incremento anual del 5.7% registrado en junio pasado, la industria manufacturera de Sonora alcanzó la tercera posición a nivel nacional entre las entidades con mayor avance en el sector, confirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño con base en cifras oficiales.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los resultados confirman un sólido dinamismo en el sector industrial de la entidad, impulsado por la política de atracción de inversiones y desarrollo productivo.

El mandatario estatal subrayó que el fortalecimiento de la infraestructura local y la certidumbre económica son pilares de la administración para consolidar el desarrollo regional.

"Fortalecer las condiciones para la inversión y el crecimiento de las empresas es una prioridad para este gobierno, con el propósito de traducir la actividad industrial en empleos y mayores oportunidades para las familias sonorenses", afirmó Durazo Montaño.

Sonora alcanza tercer lugar nacional en crecimiento manufacturero Especial

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía y Turismo (SETUR), Roberto Gradillas Pineda, destacó que estos números revalidan la estrategia de competitividad aplicada en la entidad. Señaló que el avance manufacturero responde a una labor coordinada con la iniciativa privada y a la optimización de las capacidades productivas de Sonora.

A través de la SETUR, el Ejecutivo estatal continúa con las labores de promoción económica e integración empresarial en el mercado global.

Esta visión busca mantener al estado como un polo estratégico atractivo para el capital nacional e internacional, generando empleos formales y garantizando estabilidad financiera para la región en el largo plazo.