Recibe Sheinbaum a CEO de Nestlé

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles en Palacio Nacional a Philipp Navratil, CEO de Nestlé, para dialogar acerca de inversiones en México.

Nestlé es la empresa productora y procesadora de alimentos más grande del mundo.

Navratil arribó a las 13:50 de este miércoles a Palacio Nacional acompañado de Fausto Costa, director de Nestlé para México, y una comitiva de directivos de esa empresa.

Por parte del gobierno de México, estuvieron presentes en el encuentro, entre otros, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y la subsecretaria de Economía, en Industria y Comercio, Ximena Escobedo.

La comitiva se retiró de la sede del Ejecutivo a las 14:18 horas.

Recientemente, Nestlé anunció inversiones por mil millones de dólares en México para expandir sus plantas en la zona centro del país, y la adquisición de insumos a los campesinos mexicanos.

Mexico es el cuarto mercado más grande en el mundo para esa empresa de origen suizo.