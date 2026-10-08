Ordenan en Puerto Vallarta resguardo de turistas y empleados por el huracán Simón

Ante el inminente embate del huracán Simón frente a las costas del occidente de México, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió una alerta urgente dirigida al sector turístico de Puerto Vallarta para garantizar la protección de residentes y visitantes antes de que se intensifiquen los efectos del fenómeno meteorológico.

El titular de la dependencia estatal, Sergio Ramírez López, llamó a empresarios, hoteleros y prestadores de servicios turísticos a coordinar acciones para que, a más tardar la tarde de este viernes, tanto trabajadores como turistas se encuentren debidamente resguardados en refugios temporales o zonas de seguridad.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el huracán Simón provocará un fuerte temporal con lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Michoacán, así como precipitaciones muy fuertes en Jalisco y Colima, acompañadas de rachas de viento y oleaje elevado en toda la franja costera.

"Llamamos al sector turístico de Puerto Vallarta a garantizar que, a más tardar la tarde de este viernes, sus trabajadores y turistas se encuentren resguardados en refugios temporales o zonas de seguridad", sostuvo el titular de Protección Civil de Jalisco, Sergio Ramírez López.

En paralelo, la circulación del huracán interactuará con un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental e ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionando chubascos y tormentas fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en estados del centro, norte y oriente del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el huracán Isaias continúa su desplazamiento hacia el este-noreste, alejándose gradualmente de las costas nacionales y dejando de representar un riesgo para el territorio mexicano.

Claves de la alerta meteorológica por el huracán Simón:

Orden en Puerto Vallarta: Piden evacuar/resguardar a turistas y personal de servicios la tarde de este viernes.

Impacto principal: Lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán; muy fuertes en Jalisco y Colima.

Fenómeno activo: Ciclón Simón posicionado frente a las costas del Pacífico mexicano.

Efectos secundarios: Tormentas eléctricas y chubascos en el Valle de México y centro del país.