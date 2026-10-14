“No vengas”; amenaza de tiroteo en baños de telesecundaria alerta a alumnos y maestros

Ante una nueva amenaza de tiroteo, la Secretaría de Seguridad Pública activó sus protocolos de prevención en los baños de la telesecundaria que se ubica en el poblado 5 de Mayo, en Durango.

La Secretaría de Seguridad Pública de nueva cuenta activó sus protocolos de prevención por una nueva amenaza de tiroteo que se presentó en los baños de la telesecundaria que se ubica en el poblado del 5 de Mayo.

Elementos de la Policía Estatal y de la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana acudieron hasta el lugar y dialogaron con estudiantes y maestros, a la vez que indicaron que se trata de bromas, pero que estas amenazas tienen consecuencia contra los responsables.

Se recibió el reporte que en la Telesecundaria número 243 “República y Libertad”, ubicada en las calles de Melchor Ocampo ,esquina con Batalla de Puebla, en el poblado 5 de Mayo de la ciudad capital.

Durante la revisión observaron que en los baños alguien dejó un mensaje: “Mañana Tiroteo a las 12 No vengas”, lo que causó alarma entre estudiantes y maestros.

Amenaza localizada en una telesecundaria de Durango Foto: Especial

De inmediato, integrantes de la Unidad de Investigación Táctica del Operativo Dragón se dirigieron hasta dicho plantel y tuvieron una plática con todos los estudiantes, explicando que se trata de bromas que hacen, muchas de las veces, los propios estudiantes, a la vez que les informaron que este tipo de actos tienen consecuencia.

Los agentes hicieron el compromiso de tener presencia en este lugar por parte de la policía y estar atentos para cualquier situación que se pueda presentar, a la vez que se pusieron a su servicio los números de emergencia.

Policías hablan con alumnos de una telesecundaria Foto: Especial

Hallan pistola en secundaria de Querétaro

Por Emmanuel Rincón

Un joven fue interceptado a la entrada de la Secundaria General Sierra Gorda, en el municipio de Jalpan de Serra, luego de que se detectara que portaba una pistola, lo que activó los protocolos de seguridad de las autoridades municipales y educativas.

De acuerdo con la información difundida, el arma no tenía cartuchos útiles al momento de la intervención.

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que, tras recibir el reporte de una secundaria de Jalpan sobre la presencia de un presunto artefacto, la autoridad escolar activó el protocolo correspondiente, contactó a los padres del presunto menor involucrado, levantó un acta de investigación y dio aviso al número de emergencias 9-1-1.

El caso ocurre después de otro incidente registrado en el municipio de Querétaro. El 30 de septiembre de 2026, un estudiante de 13 años de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, ubicada en la colonia Puertas de San Miguel, atacó con dos cuchillos a cuatro personas.

En el caso de Jalpan de Serra, las autoridades de seguridad pública fueron notificadas para intervenir y determinar las características del arma asegurada.