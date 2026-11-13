A finales de noviembre, resultados de encuestas de Morena en principales municipios del país

Morena acelera la definición de sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 y se espera que antes de que concluya noviembre se den a conocer los resultados de las encuestas en las principales ciudades del país, con los que se designará a quienes encabezarán las coordinaciones en más de 18 mil municipios y alcaldías del país, en coordinación con sus aliados del Partido Verde y del Trabajo.

Así lo informó el vicecoordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien aseguró que ese fue uno de los compromisos que planteó la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, durante la reunión del jueves con legisladores federales, y a quienes pidió la creación de una Comisión de la Verdad, para esclarecer el ya caso juzgado de supuesto fraude electoral de 2006.

“Nos dijo que antes de que concluya el mes de noviembre tendremos resultados de las principales ciudades donde pues ya saldrán los coordinadores y las coordinadoras que participarán en la organización de los trabajos de Morena”, afirmó Ramírez Cuéllar en conferencia de prensa, acompañado del diputado federal Javier Taja, quien busca la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco.

Ramírez Cuéllar precisó que el puerto guerrerense, junto con otras capitales y zonas metropolitanas, será parte de esta primera etapa de medición política.

“Y otras capitales del país, otras ciudades metropolitanas son las que van a ser motivo del desarrollo de toda esta dinámica de medición”, puntualizó.

La definición de las candidaturas ocurre en medio de tensión con el PT, que demandó repetir las encuestas en algunas entidades, y que ha amenazado con romper la alianza debido a que no obtuvo ninguna de las candidaturas a las 17 gubernaturas que se renovarán el próximo año.

Se suma la inconformidad de algunos candidatos morenistas que quedaron también fuera de las candidaturas, como es el caso del senador con licencia Raúl Morón, quien buscaba la candidatura al gobierno de Michoacán, y que fue dejado fuera por Carlos Torres Piña, a quien favorecieron las encuestas.

Morón aseguró que Morena va a realizar una nueva encuesta para definir quién encabezará la coordinación estatal de la Cuarta Transformación. La versión fue desmentida por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Al respecto, Ramírez Cuéllar señaló que el tema no fue abordado en la reunión con Ariadna Montiel.

“Ayer (jueves) no vimos este tema, no fue parte de la información que nos diera la presidenta Ariadna, pero yo creo que se van a aclarar los procesos de medición que se desarrollaron ya en las 17 entidades y pues estamos concluyendo los trabajos del primer grupo (de candidatos a ayuntamientos)”, explicó.

Cuestionado sobre cómo evitarán que la selección de miles de aspirantes a ayuntamientos termine en nuevas fracturas con sus aliados o incluso dentro de Morena el vicecoordinador sostuvo que el partido buscará garantizar transparencia y mantener informados a todos los participantes.

Recordó que desde el arranque del proceso se pidió a quienes aspiran a una candidatura aceptar los resultados de las mediciones.

“Pues en el caso concreto de Acapulco y de otros municipios, se está conduciendo bien, se está informando de manera detallada, en forma sistemática, dando cuentas a todos los aspirantes de cómo van los procesos (para que) todos los que aspiran a ser coordinadores municipales acepten el resultado final de la encuesta”, recalcó.

Taja confía en el proceso; defiende niveles de seguridad en el puerto

En el caso de Acapulco, Taja Ramírez dijo que confía en el proceso de selección y reiteró que busca contribuir a una nueva etapa de organización política y social en el puerto, con un llamado a la unidad y la conciliación.

“Mi hermano Ricardo no se rajó. Yo tampoco me rajo. La transformación se construye en unidad, se fortalece con hechos y con conciliación”, aseveró.

El legislador es hermano de Ricardo Taja, quien fue asesinado a balazos en una pollería el 21 de diciembre de 2023, días después de haberse registrado como aspirante a una candidatura a diputado federal por Morena, luego de una década de militancia priista, defendió los avances en materia de seguridad en el puerto.

A pesar de que de acuerdo con la encuesta ENSU del INEGI , el 78.9 por ciento de la población de Acapulco manifestó sentirse insegura, Javier Taja aseguró que los índices delictivos han disminuido.

“Yo creo que ha avanzado muchísimo. La baja se siente, se percibe en Acapulco y en el estado una baja en el tema de la delincuencia”, señaló.

No obstante, reconoció que todavía hay pendientes y planteó que la recuperación económica debe acompañar las acciones de seguridad, mediante la generación de empleos y la reactivación de las actividades productivas.

“Esto va a generar que haya mucho más empleos y eso también nos va a generar que baje la delincuencia. Pero ha trabajado muy, muy fuerte el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y va muy bien en Acapulco”.

Como prueba de esa recuperación, Taja destacó el repunte de la actividad turística y la ocupación hotelera durante los fines de semana. Misma situación se replica este fin de semana por puente largo revolucionario, que coincide con el Buen Fin 2026, dijo.

“Acapulco ha pasado por situaciones muy complicadas, pero cada vez vamos mejor (…) un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hecho una gran labor en Acapulco, una gran inversión en Acapulco”, afirmó.