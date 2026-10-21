Megadecomiso de combustible en Guanajuato no era huachicol: Sheinbaum

El megadecomiso de combustible que autoridades federales realizaron en una terminal de almacenamiento en Guanajuato no era huachicol, así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de las investigaciones que realizó la Fiscalía General de la República (FGR).

Cuestionada sobre el tema en su conferencia matutina, la mandataria informó que, de acuerdo con las pesquisas realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), hubo algunas irregularidades sobre el transporte que estaba entregando el combustible en el lugar, las cuales resolvió la empresa.

“Se hizo la investigación por parte de la fiscalía. El conocimiento que tenemos es que, en realidad había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entregado en el lugar, pero la empresa resolvió ese tema”, explicó.

Sheinbaum Pardo afirmó que la empresa Grupo Simsa cuenta con los permisos correspondientes, por lo que tras la investigación se comprobó que no se trataba del contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

El megadecomiso del combustible fue dado a conocer por autoridades de Guanajuato el pasado 17 de septiembre. De acuerdo con la información el aseguramiento derivó tras la detección de una pipa que descargaba combustible en el lugar y en el que, según las autoridades, habían localizado un centro de almacenamiento de huachicol.

El operativo estuvo a cargo del delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, quien fue destituido debido a anomalías, ya que el cateo en las instalaciones ocurrió dos semanas antes de que se hiciera público y no se siguieron los protocolos adecuados y las verificaciones correspondientes.

El centro de almacenamiento que fue intervenido se ubica en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide. En el cateo realizado por las autoridades detectaron 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y gasolina regular, premium y diésel que fue decomisado. El total del combustible asegurado fue de 59 millones de litros.