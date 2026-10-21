IMSS aprueba incremento salarial del 8% 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó un incremento salarial global de 8% para sus trabajadores, luego de que el diálogo entre la institución y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) concluyera con una mejora a la propuesta inicial, que contemplaba un aumento de 6.8%.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó este miércoles que el Consejo Técnico del organismo autorizó el ajuste, compuesto por un incremento de 4% al salario tabular y otro 4% a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

A través de un comunicado se subrayó que la nueva propuesta es consistente con la política salarial de los últimos siete años.

Solamente en 3 ocasiones en 23 años, el incremento global ha alcanzado el 8% (en 2024 y 2025). Y el incremento del 4% al salario tabular, está por encima de la inflación, lo que significa una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores.

En 14 años, es la 2a vez que el salario tabular alcanza el 4% (la anterior fue en 2023).

Acompañado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, Robledo explicó que la modificación respondió a las inconformidades expresadas por los trabajadores durante la consulta convocada por el sindicato, quienes consideraron insuficiente la propuesta anterior.

En consecuencia, esta mañana sesionó el Consejo Técnico del IMSS —aquí tenemos el acta— y a partir de esa sesión se aprobó un incremento adicional para que pase de 6.8% a 8%, compuesto por 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para pago de renta de casa habitación”, señaló.

Aumento salarial del IMSS busca mejorar el poder adquisitivo

Zoé Robledo sostuvo que el incremento de 4% al salario tabular se ubica por encima de la inflación, por lo que representa una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores del Seguro Social.

El funcionario también afirmó que el ajuste es financieramente viable y se mantiene dentro de la política salarial aplicada durante los últimos siete años, en línea con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó la aprobación durante su conferencia matutina, la Mañanera del Pueblo.

De acuerdo con el director del instituto, el incremento global de 8% es una medida poco frecuente en la historia reciente de las negociaciones laborales del organismo.

La nueva propuesta es consistente con la política salarial de los últimos 7 años. Solamente en tres ocasiones en 23 años el incremento global ha alcanzado el 8%, las últimas veces en 2024 y 2025”, agregó.

Con esta modificación, el IMSS elevó la propuesta inicial para atender las demandas sindicales. El aumento global se integra por dos conceptos: el salario tabular y la ayuda destinada al pago de renta de vivienda.

Adicionalmente al incremento, por instrucciones de la Presidenta, se indicó que "se ha trabajado en un Plan Integral de Compromisos: con los trabajadores, para los derechohabientes".

Esta semana se presentará al Consejo Técnico este Plan producto de la escucha piso por piso en los hospitales del Instituto, con plazos y responsables.

Plan Integral de Compromisos con los Trabajadores

El director del Seguro Social anunció también un Plan Integral de Compromisos con los Trabajadores para los Derechohabientes, que se estará presentando esta semana al Consejo Técnico para su aprobación, pero que tiene como componentes el resolver las inquietudes de los trabajadores respecto a las condiciones del servicio médico, instalaciones.

Dicho programa incluirá el aumento de personal en las áreas que más se necesitan, con 10 mil 939 trabajadores que serán basificados, algunos de ellos contratados durante la emergencia por COVID.

En cuanto a medicamentos e insumos, se contemplan pedidos directos desde los hospitales y digitalización de la receta colectiva. Además de dotaciones de equipos adicionales en cada servicio.

En cuanto a instalaciones y mobiliario, un plan para el mantenimiento de diversas áreas como baños, comedores, y áreas de urgencia.

Para los derechohabientes la información oportuna directa a sus familiares, trato digno, técnicas de atención al derechohabientes, receta completa, ampliación de la vigencia de la receta de 72 horas a 30 días y una plataforma de solución”

El director Zoé Robledo dio a conocer que el proceso de citas no se verá interrumpido durante el fin de año y se abatirá el rezago quirúrgico con más de 31 mil cirugías.