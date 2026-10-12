Gobernadora de Baja California reporta una menor fallecida y 10 personas desaparecidas tras paso de 'Rachel'

El paso de la tormenta Rachel por Baja California dejó como saldo preliminar una menor de edad localizada sin vida y 10 personas reportadas como no localizadas, informó este lunes la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria estatal detalló que ocho de las personas desaparecidas corresponden al municipio de Ensenada, mientras que las otras dos fueron reportadas en San Felipe, donde las lluvias provocaron una inundación repentina que habría afectado a habitantes de la zona.

“Lamentamos, hay 10 personas que se encuentran como no localizadas y una menor ha sido localizada sin vida; ocho de estas personas son en el municipio de Ensenada y dos más en San Felipe”, declaró.

Ante esta situación, Marina del Pilar aseguró que los cuerpos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y reiteró el compromiso de las autoridades para dar con el paradero de las personas afectadas.

Reiterarle que trabajamos sin descanso para lograr su localización”, expresó durante su intervención.

Las labores se concentran en la localización de las personas que pudieron haber sido arrastradas o quedado atrapadas. Cuartoscuro

Preparan operativo aéreo de búsqueda

Como parte de las acciones de rescate, para la mañana de este lunes se tenía previsto el sobrevuelo de un helicóptero con el objetivo de apoyar en la búsqueda de posibles víctimas de la emergencia, particularmente en las zonas afectadas por la salida de cauce del río Pípila.

Las labores se concentran en la localización de las personas que pudieron haber sido arrastradas o quedado atrapadas a consecuencia de la inundación repentina provocada por las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta.