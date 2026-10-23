Destaca García Harfuch resultados de Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, en septiembre de 2026 la percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1 por ciento, el nivel más bajo registrado desde que inició esta medición, hace 13 años, en septiembre de 2013.

Destacó que en comparación con septiembre de 2025, 28 ciudades registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad.

En sus redes sociales, García Harfuch indicó que la encuesta también muestra avances importantes en lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades:

Datos del INEGI Especial

La población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3 por ciento, el menor nivel desde 2013.

Además de que los testimonios de disparos frecuentes con armas de fuego bajaron 16.7 por ciento, respecto al cuarto trimestre de 2024 y la percepción de inseguridad en las escuelas se redujo 12.2 por ciento.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana manifestó que "bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el Gabinete de Seguridad continuamos fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad mediante más inteligencia, investigación, atención a las causas y coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas".

Agregó que "estos avances son importantes, sin embargo, hay mucho por hacer. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es seguir trabajando todos los días para reducir la violencia, combatir la impunidad y lograr que más familias mexicanas vivan con tranquilidad y paz".