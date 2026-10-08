Crece empleo formal en Sonora con más de 5 mil nuevos puestos; Hermosillo concentra el 61.7% 

El estado de Sonora registró un incremento de 5 mil 315 empleos formales durante septiembre de 2026, lo que representó un incremento mensual del 0.8 por ciento y elevó el total de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a 649 mil 955, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Con esta cifra, la entidad se posicionó en el tercer lugar entre los estados fronterizos y en el lugar 11 a nivel nacional con mayor crecimiento en el empleo formal.

La capital del estado, Hermosillo, concentró el 61.7 por ciento de los nuevos puestos de trabajo al registrar un aumento de 3 mil 282 empleos en el mismo periodo, equivalente a una tasa de crecimiento mensual del 1.2 por ciento. Las actividades económicas con mayor avance fueron el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, con 3 mil 656 empleos adicionales y una variación del 7.5 por ciento, seguido de los servicios para empresas, personas y el hogar, que sumaron 2 mil 312 plazas con un aumento del 2.2 por ciento.

Al valorar la evolución de los indicadores laborales, el mandatario estatal enfatizó el impacto de las políticas de atracción de inversiones en el bienestar social. “Estos resultados reflejan la importancia de continuar generando condiciones que favorezcan la inversión, el desarrollo de las empresas y la creación de empleos formales. Nuestro compromiso es seguir impulsando una economía que genere oportunidades de bienestar para las familias sonorenses”, expresó Durazo Montaño.

El Gobierno de Sonora ratificó que continuará trabajando en coordinación con los diversos sectores productivos para fortalecer la competitividad, impulsar el desarrollo de infraestructura y consolidar proyectos estratégicos en las distintas regiones del estado.