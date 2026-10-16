México busca ampliar el consumo de un producto clave de la dieta mediterránea

México representa una oportunidad de crecimiento para la industria del aceite de oliva, cuyo consumo en el país se mantiene por debajo de los niveles registrados en naciones europeas como España y Portugal. Ante este panorama, Aceitera La Española y Sovena Group establecieron una alianza para ampliar la distribución y desarrollar el mercado mexicano.

De acuerdo con las cifras difundidas por las empresas, el consumo anual de aceite de oliva en México ronda los 135 gramos por persona, equivalentes a aproximadamente 0.15 litros. En España, las estimaciones citadas se ubican entre 3.11 y 6.7 litros por habitante al año, una diferencia que refleja los distintos hábitos de consumo entre ambos mercados.

Excélsior

Uno de los principales desafíos para la industria es ampliar la presencia de este producto más allá de los restaurantes, las tiendas especializadas y los consumidores que buscan ingredientes diferenciados, para incorporarlo con mayor frecuencia en la preparación de alimentos en los hogares.

Pedro Romero, CEO de Aceitera La Española; Vasco Campos, managing director para Latinoamérica, y Rodrigo Palini, director comercial para Latinoamérica de Sovena, señalaron que el desarrollo del mercado mexicano requiere considerar los hábitos de compra, las preferencias culinarias y la capacidad de gasto de los consumidores.

Excélsior

La estrategia de las compañías contempla ampliar los canales de distribución y ofrecer distintas presentaciones, con el propósito de atender a consumidores con diferentes necesidades y presupuestos.

Durante un evento relacionado con la alianza estuvo presente el embajador de Portugal en México, Pedro Acosta Pereira, junto con representantes del ámbito empresarial y diplomático.

Aceite de oliva en la cocina mexicana

La incorporación del aceite de oliva a la alimentación cotidiana constituye otro de los retos para el sector. Su uso no se limita a la gastronomía mediterránea, pues puede emplearse en ensaladas, aderezos, pescados, verduras, marinados y otras preparaciones habituales de la cocina mexicana.

Excélsior

En términos nutricionales, el aceite de oliva contiene grasas monoinsaturadas que pueden contribuir a mejorar el perfil de grasas de la dieta cuando sustituyen a fuentes con una mayor proporción de grasas saturadas. El aceite de oliva virgen extra también contiene compuestos antioxidantes.

Sin embargo, la expansión de su consumo dependerá de factores que van más allá de sus características gastronómicas y nutricionales. El precio, la disponibilidad en los puntos de venta y el conocimiento de sus usos culinarios pueden influir en la decisión de compra de los hogares.

Un mercado condicionado por el precio y la distribución

La alianza entre Aceitera La Española y Sovena Group busca aprovechar las posibilidades de crecimiento del mercado mexicano mediante una mayor cobertura comercial y una oferta diversificada.

El desafío para las empresas será convertir el bajo consumo actual en una demanda sostenida, en un entorno donde el gasto familiar y la competencia con otros aceites vegetales influyen en las decisiones de compra.

El crecimiento de la categoría dependerá de la capacidad de la industria para ofrecer alternativas competitivas y adaptar su estrategia a los hábitos de los consumidores mexicanos.