Ataque armado en secundaria de Oaxaca deja a maestro muerto

Sujetos armados ingresaron al plantel educativo para atacar directamente al docente; la Fiscalía del Estado ya investiga los hechos.

Un trágico hecho de violencia conmocionó a la comunidad escolar de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, luego de que un maestro fuera asesinado a disparos al interior de un plantel educativo este martes.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el ataque ocurrió dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 69, ubicada en el municipio de San Blas Atempa.

Sujetos armados ingresaron al inmueble y dispararon contra el docente, identificado preliminarmente por las autoridades con las iniciales L.P.R. (Leví Peralta Regalado), quien laboraba en el área académica del plantel.

Traslado de emergencia y fallecimiento

Tras la agresión, elementos de la policía municipal y servicios de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a la víctima. El profesor fue trasladado de urgencia a la clínica del ISSSTE en Santo Domingo Tehuantepec; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones producidas por los impactos de arma de fuego, falleció momentos después de ingresar al área de urgencias.

Ante la situación de riesgo, directivos de la escuela activaron los protocolos de seguridad correspondientes, procediendo al desalojo preventivo de las y los alumnos, así como a la suspensión de las actividades escolares para salvaguardar a la comunidad estudiantil.

Fiscalía inicia carpeta de investigación

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el inicio de la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos especializados se desplegaron en la zona para realizar el procesamiento de la escena del crimen, recabar indicios balísticos y tomar testimonios que permitan esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.